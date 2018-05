Riprendono i normali collegamenti per/da Grado via Aquileia

GRADO - Terminati i lavori di manutenzione del ponte girevole di Grado, da lunedì 21 maggio verranno ripristinati percorsi e orari antecedenti alle modifiche effettuate durante il cantiere, durato tutto l’inverno. Non saranno quindi più attive le fermate temporanee in Riva Slataper, viale Argine dei Moreri e Valle Goppion. Gli orari della linea APT E26 (Grado - Cervignano - Fiumicello - Monfalcone) osserveranno gli adeguamenti effettuati in seguito all’avvio del nuovo Polo Intermodale Trieste Airport.

Informazioni: orari disponibili sui siti www.saf.ud.it e www.aptgorizia.it.