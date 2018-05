A tu per tu con il grande cantautore Edoardo Bennato

NOVA GORICA - Sorprendere, emozionare, divertire e smuovere le coscienze: a poco più di 2 anni dal sold out al Perla, venerdì 25 maggio Edoardo Bennato sarà ospite al Park Casinò & Hotel, pronto ad incantare il pubblico di Nova Gorica con tutta la magia e l’energia del suo stile unico e inconfondibile nel panorama della musica italiana. Bennato approda nel cuore di una stagione ricca di impegni professionali che lo hanno visto calcare i più importanti palcoscenici televisivi italiani, anche in vista del debutto del nuovo musical dedicato a Pinocchio, atteso per il 2019. Un’occasione da non perdere per tutti i fan, che potranno ammirare il loro idolo a pochi metri di distanza, approfittando del contesto intimo e riservato offerto dalla sala spettacoli Tiffany.

NON MANCHERANNO I SUCCESSI - Immancabili in scaletta i grandi successi di sempre: «Il gatto e la volpe», «Sono solo canzonette», «Viva la mamma» e «L’isola che non c’è», solo per citarne alcune. Grande attesa anche per l’esecuzione live di «Mastro Geppetto», singolo contenuto insieme a «Lucignolo» e «Che comico il Grillo Parlante», nella nuova edizione di «Burattino senza fili», il celebre album del 1977 ispirato alla favola di Pinocchio, ripubblicato in occasione del quarantesimo anniversario.

EVENTI A NOVA GORICA - Il concerto di Edoardo Bennato si inserisce in un periodo di grandi eventi nelle strutture del Gruppo Hit di Nova Gorica: in occasione del Festival delle Rose, ad esempio, in tutti i ristoranti si potranno assaggiare specialità a base di rose, mentre nel centro benessere della SPA Perla sono previsti speciali massaggi a base di olio essenziale di rosa, eseguiti su letto ad acqua. E poi concerti, spettacoli di magia e di ballo, tribute band e l’attesissimo live di Nina Zilli, che farà tappa con il suo «Ti Amo Mi Uccidi Tour» il 22 giugno al Perla Casinò & Hotel.