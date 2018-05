'Enjoy Collio Experience', per toccare con mano l’accoglienza nei vigneti e nelle cantine

GORIZIA - Il 'Galà rural-chic' in programma lunedì 28 maggio, a San Floriano del Collio, nell’antico complesso delle Baronesse Tacco, aprirà le manifestazioni di 'Enjoy Collio Experience', che proseguirà fino a domenica 3 giugno. Vi saranno coinvolti i produttori e le cantine del Collio nella condivisione di esperienze uniche. Si potrà vivere il territorio che si estende dalle colline di Oslavia, fino a Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, attraverso degustazioni ma assaporando il panorama, cogliendo i profumi della natura, toccando con mano l’accoglienza nei vigneti e nelle cantine.

PIC-NIC COLLIO - Mercoledì 30 maggio ci sarà il primo pic-nic Collio, nell’incanto del tramonto di Ruttars, avvolti nell’atmosfera del tramonto i partecipanti avranno modo di degustare i vini del Collio e assaggiare i prodotti regionali con il marchio Aqua dell’Ersa: una scampagnata esclusiva e sorprendente. Dal 1 giugno decollano le varie degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi con visite in cantina passeggiate tra i vigneti e sulle colline, con percorsi culturali, letture e laboratori. Il 2 giugno l’evento principale 'Collio Wine Experience 2018' organizzato la Consorzio Collio, presieduto da Robert Princic, nella suggestiva cornice del teatro tenda del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23. Vi si potranno incontrare tutti i produttori del Collio e assaggiare i loro vini. Nella sala del Conte del medesimo castello si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio. Un’atmosfera retrò sarà fornita dalle macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette del gruppo Bike Vintage Alpe Adria.

SI POTRA' VISITARE IL COLLIO SU UNA VESPA GIALLA - Per gli amanti delle due ruote, ma a motore, si potrà visitare il Collio in sella a una Vespa rigorosamente gialla. Per i più mattinieri è previsto un 'risveglio tra le vigne di Russiz Superiore' una mattinata all’insegna del benessere e dell’armonia, immersi in suggestivi panorami della storica azienda, sorta dove un tempo si ergeva un piccolo borgo con castello. Tra caffè e pasticcini alternati alla visita della cantina storica e alle passeggiate rigenerati nel verde, i partecipanti potranno scoprire il vero significato di sostenibilità e rispetto per la natura. Una passeggiata per scoprire il territorio, assaporando il valore della lentezza è offerta dal Sentiero delle Vigne Alte, e a sorprendere i viandanti nei punti di sosta ci saranno una fisarmonica, alcune letture, l’incontro con il registra di Zoran, Matteo Oleotto, e altri racconti, ovviamente con le degustazioni di altri vini. Il programma completo della manifestazione con la possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line è visibile sul sito www.collio.it