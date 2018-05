GORIZIA - Nell'ambito del 6° Concorso Internazionale 'Il Merletto a Gorizia' venerdì 1°giugno alle 9 presso l'Aula Magna del Polo Universitario (via B.Alviano, 18) si terrà il convegno 'Il Merletto. Prospettive professionali e produttive'. L'evento è organizzato dalla Fondazione Scuola Merletti di Gorizia con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e la collaborazione dei Musei Provinciali, il Borgo Castello di Gorizia, l'Università degli Studi di Trieste e il Polo Universitario di Gorizia.

IL CONVEGNO - Durante la giornata, che prenderà il via con il salute delle autorità e gli interventi di Carlo del Torre e Miriam Mauri (rispettivamente Presidente e Direttrice della Fondazione Scuola Merletti), verranno affrontati svariati temi quali: strumenti per la valorizzazione delle professionalità e dei prodotti della lavorazione artistica del merletto; i merletti in museo; merletti e design: un progetto 'Work in progress'; comunicare per crescere. Formazione e informazione nel mondo del merletto. L'esperienza di merlettoitaliano.it; il merletto russo ispira; il merletto: un'eredità - un dovere - un futuro. L'avventura della policromia all'Hotel de la Dentelle. A seguire la premiazione del 6° Concorso Internazionale 'Il Merletto a Gorizia' presso l'Aula Magna del Polo Universitario.

LA MOSTRA - A corredo del convegno la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia cura l'esposizione dei merletti in collaborazione con l'Hotel de la Dentelle (Brioude, Francia), la Higher School of folk arts (San Pietroburgo, Russia) e va Prošková, VSUR (Repubblica Ceca). L'inaugurazione dell'esposizione si terrà venerdì 1° giugno alle 17 (Musei Provinciali, Borgo Castello, 13/15). L'orario per la visita - dal 1° al 10 giugno - da martedì a domenica, dalle 9 alle 19.