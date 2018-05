Per il 70° anniversario a 131 alunni del comune di San Canzian d'Isonzo il testo della Costituzione italiana

SAN CANZIAN D'ISONZO - Con la scadenza biennale, nella ricorrenza della festa della Repubblica, la locale sezione comunale A.N.P.I. dona ad ogni alunno delle classi quarte e quinte della scuola primaria del comune una copia della Costituzione illustrata di Anna Sarfatti. La cerimonia - che si terrà martedì 5 giugno alle 11 a Pieris - si svolge ogni due anni in forma pubblica (per la precisione in Largo Garibaldi, di fronte al Municipio) e oltre agli interessati e ai docenti sono invitati a partecipare i familiari degli scolari e i cittadini.

70ESIMO ANNIVERSARIO - Quest'anno sono 131 gli alunni che assieme ai loro insegnanti, dirigenti della scuola, autorità e dirigenti dell'Associazione, festeggeranno la Costituzione nel 70° anniversario dell'entrata in vigore, per l'occasione sarà ospite della manifestazione l'artista monfalconese ormai famosa in tutto il continente Marta Cuscunà; che intrattenerà - insieme ai bambini - tutti i presenti con canti e citazione degli articoli fondamentali della Costituzione Repubblicana come già avvenuto nelle passate edizioni. L'evento è supportato dall'Amministrazione comunale di San Canzian d'Isonzo. La celebrazione istituzionale rientra nei vari programmi scolastici che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia propone e concretizza assieme all'Istituto Comprensivo di San Canzian d'Isonzo nell'arco dell'anno scolastico; preventivamente concordato con il Capo d'Istituto e gli insegnanti.