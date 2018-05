Spaccio di droga a Gorizia, arrestato un 30enne

GORIZIA - Giro di vite a Gorizia da parte della polizia nei confronti di detentori e spacciatori di droga. In manette è finito Haider Ali, 30enne pakistano, richiedente asilo già conosciuto alle Forze dell’ordine per alcuni trascorsi penali e in attesa di ottenere il riconoscimento di rifugiato polutico. I poliziotti della sezione antidroga della Mobile lo hanno trovato con 31 dosi di hashish già confezionate per lo spaccio assieme ad un altro pezzo di sostanza - circa 50 grammi di droga in tutto - nel marsupio mentre era appostato vicino alla statua al Fante d'Italia nei giardini pubblici di via Luigi Cadorna. L’arresto di Haider è stato in flagranza di reato.