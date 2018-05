Trieste Airport: un bando per valorizzare il nuovo polo intermodale

RONCHI DEI LEGIONARI - E’ stato pubblicato sul sito di Trieste Airport il Bando di Concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di un’opera d’arte destinata al nuovo Polo Intermodale. La normativa delle opere pubbliche prevede infatti che le stazioni appaltanti che realizzano nuove opere destinino una quota della spesa totale prevista alla realizzazione di opere d’arte finalizzate al loro abbellimento. Il tema del concorso è 'Il Friuli Venezia Giulia inizia un nuovo viaggio' e dovrà tenere conto dell’ambientazione del Polo Intermodale di Trieste Airport.

C'E' TEMPO FINO AL 25 GIUGNO - L’opera dovrà valorizzare e sottolineare - attraverso i linguaggi dell’arte - l’importanza della mobilità sostenibile orientata al contenimento degli impatti ambientali, sociali ed economici, provocati dall’utilizzo dei veicoli privati, quali l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas serra, l'inquinamento acustico, l’incidentalità stradale. L’installazione, che dovrà essere inedita, verrà collocata in un’area verde del polo intermodale prospiciente l’ingresso viario dell’infrastruttura. Il bando è aperto a tutti gli artisti, sia da soli che in forma associata. Il termine per presentare le proposte è fissato per le ore 12 del 25 giugno 2018.

A DISPOSIZIONE CI SONO 36 MILA EURO - Il vincitore sarà individuato da apposita Commissione Giudicatrice sulla base della qualità della proposta artistica, del suo pregio tecnico e dei curricula degli artisti proponenti. Il costo previsto è di complessivi 36.191,21 euro. Il bando, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet di Trieste Airport nella sezione Bandi di Gara al seguente indirizzo: https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/.