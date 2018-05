Comunale di Cormons: un successo che porta a teatro migliaia di persone

CORMONS - A livello regionale il Teatro Comunale di Cormons è senz’altro uno degli spazi di eccellenza. Sede di attività produttiva, di creazione artistica, di progetti didattici e formativi, propone ogni anno una stagione teatrale di pregevole livello che spazia nelle varie arti, oltre che un progetto culturale dedicato ai bambini e ai ragazzi continuativo nel tempo e una programmazione cinematografica di alto livello. Le 200 giornate di apertura si sviluppano fra attività di ospitalità (25 spettacoli in cartellone), laboratoriali, creazione di festival e rassegne, attività di produzione teatrale e ospitalità di residenze artistiche. «Un grande risultato – dice il direttore artistico Walter Mramor – merito del lavoro di squadra dell’intero staff di a.ArtistiAssociati in un continuo e costruttivo dialogo con l’Amministrazione Comunale».

SPETTACOLI, PRESENZE E ABBONATI - Lusinghieri i risultati emersi dal questionario proposto agli spettatori a fine stagione sia dal punto di vista del gradimento del pubblico (particolarmente apprezzati ‘Che disastro di commedia’, ‘Caveman’, ‘Viktor und Viktoria’, ‘Il casellante’, ‘I padre’, ‘Dieci piccoli indiani), sia dalle presenze che superano le 10mila unità per la stagione artistica e cinematografica e raddoppiano a 20mila spettatori considerando anche agli eventi fuori abbonamento, le attività collaterali , i festival ospitati, i laboratori creativi.

«Con grande soddisfazione – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Cormons, Martina Borraccia - quest'anno sono state superate le 10mila presenze per la Stagione, mentre il numero degli abbonati è in aumento. Gli spettacoli del calendario del programma sono stati affiancati anche da alcuni interessanti eventi collaterali dedicati alla danza, alla musica, ai ragazzi delle scuole, regalando emozioni e spunti creativi al di fuori delle aule scolastiche, e non da ultimo il cinema che nel contesto teatrale assume un fascino completamente unico. Il Teatro Comunale di Cormons, grazie alle competenze organizzative ed artistiche di a.ArtistiAssociati, vede crescere anno dopo anno il proprio pubblico attraverso un percorso trasversale che comprende cultura, arte, divertimento, riflessione e tanta passione. Arrivederci quindi alla prossima stagione teatrale».

Con orgoglio Mramor aggiunge: «Quest’anno il Teatro Comunale di Cormons ha tenuto a battesimo la nuova fortunata produzione di a.ArtistiAssociati ‘Viktor und Viktoria’ con Veronica Pivetti. Un altro debutto felice visto che lo spettacolo è già programmato in tournée fino ad aprile 2019 in tutta Italia per oltre 150 recite. Un grazie per l’affetto, la partecipazione e il calore a tutto il nostro pubblico».