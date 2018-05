“Incontri con l'autore”: al Kulturni Dom "I vizi capitali" di Giuseppe O.Longo

GORIZIA – Per la rassegna 'Incontri con l'autore', promossa dalla società Dante Alighieri, comitato di Gorizia, il Kulturni Dom di via Italico Brass ospiterà, lunedì 28 maggio alle 18, la presentazione del libro 'I vizi capitali' di Giuseppe O. Longo. Il testo è pubblicato da Jouvence, nella collana 'Finzioni'. Ripartiti in sette capitoli corrispondenti ai vizi capitali, i venti racconti che compongono il libro confermano la raffinata capacità dell’autore di mettere in scena, con tinte ora drammatiche, ora fantastiche, ora tragicomiche, un ampio ventaglio di personaggi, situazioni e vicende.

L’incontro sarà presentato da Fulvio Senardi, l’introduzione sarà curata da Walter Chiereghin, interverranno, oltre all’autore Giuseppe O. Longo, Antonia Blasina Miseri, presidente della società Dante Alighieri, comitato di Gorizia, e Igor Komel, presidente del Kulturni Dom.

La serata è organizzata in collaborazione con la Biblioteca statale Isontina di Gorizia, l'associazione culturale Il Ponte Rosso e Forum Gorizia.