Masterclass sul graphic journalism al Festival di Ronchi dei Legionari

RONCHI DEI LEGIONARI - Il giorno 8 giugno (Piazzetta Francesco Giuseppe, alle 18.30) saranno ospiti del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, alcuni dei principali esponenti del graphic journalism italiano: Claudio Calia («Porto Marghera. La legge non è uguale per tutti», 2007; «È primavera. Intervista a Antonio Negri», 2008; «Caro Babbo Natale…», 2008; «Dossier TAV. Una questione democratica», 2014; «Piccolo Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani», 2014; «Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno», 2017), Gianluca Costantini e Elettra Stamboulis («L’ammaestratore di Istanbul», 2009; «A cena con Gramsci», 2011; «Pertini fra le nuvole», 2013; «Arrivederci Berlinguer», 2013; «Diario segreto di Pasolini», 2015; «Fedele alla linea. Il mondo raccontato dal graphic journalism», 2017). Saranno moderati nell'occasione da Matteo Stefanelli, responsabile del più importante web magazine quotidiano italiano dedicato al fumetto.

DUE MASTERCLASS - A margine dell'incontro il Festival promuove per la mattinata del 9 giugno, a partire dalle 11, due masterclass (incontri di approfondimento), dedicate al ruolo della critica e alle sue trasformazioni nella società 'tecnologica' contemporanea e all’importanza dell’impegno diretto nel mondo esterno per la restituzione illustrata dei fatti. Le due masterclass saranno tenute da Matteo Stefanelli, docente di linguaggi audiovisivi presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Histoire de la bande dessinée italienne e Théories de la bande dessinée presso l'Ecole Européenne Supérieure de l'image di Angoulême, nonché direttore del web magazine 'Fumettologica', la pagina forse più importante dedicata in Italia all’informazione e alla cultura del fumetto e alle sue propagazioni, e da Claudio Calia, fumettista, attivo da anni per la casa editrice BeccoGiallo. Le masterclass saranno ospitate all’auditorium comunale di Ronchi dei Legionari. Le masterclass sono gratuite e aperte a tutti. Le prenotazioni possono essere anticipate fino al 8 giugno compreso, inviando una email ad Associazione culturale ETRA, info@culturaeticaetra.com. Si prega di specificare nel testo la masterclass a cui si vuole assistere. È ammessa la prenotazione contemporanea ad entrambe le masterclass.