SAN FLORIANO DEL COLLIO - Torna Likof, l'evento che si terrà in piazza a San Floriano, dal 1 al 3 giugno, che ha come principale obbiettivo di incitare il fruitore ad un consumo consapevole delle meraviglie eno-gastronomiche locali del Collio Goriziano, tra le quali spiccano per prelibatezza i vini dei produttori della Vinoteka Colli di San Floriano (Gradis'ciutta, Humar, Muzič, Skok, Korsic, Vogrič, Simon Komjanc). Il tema del programma di quest'anno sono le Malvasie, protagoniste delle degustazioni vinicole, alcune a tavolino, altre nel vigneto a tramonto che offrono al visitatore la possibilità di assaporare il vino nell'ambiente dal quale nasce. In piazza non mancheranno lo stand Vinoteka en plein air con un'ampia selezione di vini dei produttori di San Floriano del Collio e lo stand Ristorante en plein air curato da Ristoratori locali e ospiti speciali che si occuperanno dell'offerta culinaria tradizionale e non. Tornano, anche quest'anno, con un programma molto più articolato, le cene nel vigneto. In collaborazione con il Castello Formentini di San Floriano verranno proposti ogni sera menù diversi accompagnati dai pregiati vini dei produttori della Vinoteka.



PROGRAMMA - Venerdì 1° giugno dalle 8 alle 22: Vinoteka e ristorante, angolo bambini en plein air; alle 18.30 Inaugurazione alla fontana del vino; alle 19 Degustazione a tavolino e approfondimento tecnico sulle Malvasie del Mediterraneo; alle 19.30 Cena nel parco del Castello Formentini con i vini della Vinoteka e chef Franz Fink (Austria); alle 20 Brindisi con il produttore Vogrič e alle 21 Brindisi con il produttore Gradis’ciutta.

Sabato 2 dalle 18 alle 22: Vinoteka e ristorante, angolo bambini en plein air; alle 19 Brindisi con il produttore Koršič; alle 19.30 Cena nel vigneto al tramonto con i vini della Vinoteka e chef Dejan Matjašec (Slovenia); alle 19.45 Degustazione nel vigneto al tramonto: Malvasie d’archivio; alle 20 Brindisi con il produttore Skok; alle 21 Brindisi con il produttore Simon Komjanc.

Domenica 3 dalle 18 alle 22: Vinoteka e ristorante, angolo bambini en plein air; dalle 19 fino alle 21 Cocktail alla Malvasia; alle 19.30 Cena nel vigneto al tramonto con i vini della Vinoteka e chef Stefano Sfiligoi (Italia); alle 19.30 Chef’s Table Yousushi (primo appuntamento); alle 19.45 Degustazione a tavolino: Malvasie fresche alla cieca; alle 20 Brindisi con il produttore Humar ; alle 21.15 Chef’s Table Yousushi (secondo appuntamento) e alle 21 Brindisi con il produttore Muzic.

CENA NEL VIGNETO - La cena nel vigneto, intima e suggestiva location, impreziosita dal profumo inebriante dell’estate e a diretto contatto con le viti, nel cuore del Collio, offre agli avventori un’esperienza indimenticabile. Lo chef della serata servirà agli ospiti un menù a tema: il tutto verrà accompagnato dai migliori vini dei produttori locali. Il punto di ritrovo è stabilito presso la cassa 15 minuti prima dell’inizio della cena. I prezzi sono adeguati all’intento promozionale: venerdì 45 euro, sabato 40 euro e domenica 35 euro (vini inclusi). Necessaria la prenotazione via e-mail a: info@vinoteka.org. Si consigliano calzature adeguate al terreno erboso.

DEGUSTAZIONE NEL VIGNETO AL TRAMONTO - Gli avventori vivranno un’esperienza unica, degustando i vini nel vigneto con il Collio e la Brda slovena che si stagliano sullo sfondo. I 'professionisti del vino' illustreranno l’arte della degustazione sia ai più che ai meno esperti. Le degustazioni a tema, oltre a rappresentare un approfondimento sui vini locali e non, saranno un’occasione per incontrare i produttori maggiormente in vista del nostro territorio. Il punto di ritrovo è stabilito presso la cassa 15 minuti prima dell’inizio della degustazione. E' preferibile la prenotazione: le iscrizioni dell’ultimo minuto potranno essere effettuate all’info point presso la cassa durante lo svolgimento dell'evento. Il prezzo è di 10 euro (per gli under 30 è di 7 euro).

Per informazioni: Associazione Vinoteka Colli di San Floriano | Ilaria Bergnach – Organizzatrice 345.4566365 | info@vinoteka.org | www.vinoteka.org