Giardino Viatori, ultimo weekend

GORIZIA - Il Giardino Viatori aderisce all'iniziativa dell'APGI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia) 'Incontriamoci in Giardino', in programma il 2 e 3 giugno anche in altri paesi europei, che ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani e che ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Il giardino sarà visitabile sabato e domenica dalle 15 alle 19 e sarà possibile ammirare l'affascinante Giardino delle Azalee prima della chiusura stagionale.

Domenica 3 giugno la stagione 2018 del Giardino Viatori si chiude con il laboratorio creativo con il fieno, che verrà tenuto in Giardino dall'artista Julia Artico dalle 15 alle 19. L'evento è organizzato da Fondazione Carigo e Amici del Giardino Lucio Viatori. Non è necessaria la prenotazione.

Julia Artico è nata in Svizzera ma risiede in Friuli Venezia Giulia, a Tricesimo (UD). Grande amante dei boschi e delle api, da completa autodidatta ha coltivato diverse forme d'arte e artigianato, imparando a realizzare sculture di fieno che possono assumere tutte le forme della sua fantasia. Le sue più recenti opere sono le Fate d'acqua per Orticola 2018 (Milano) e l'allestimento Behind the Scenes per il RHS Chatsworth Flower Show 2017 (UK) con Elisa Tomat e Barbara Negretti. Conduce da diversi anni laboratori didattici per grandi e piccini.