Collio Games Cormons: maxi contenitore di eventi inaugurato con uno spettacolo mozzafiato

CORMONS - Tornei, lezioni di yoga nel museo, una sfilata di bellezza, presentazioni di libri, un raduno cosplay, la mostra di maglie delle nazionali di calcio, musica e soprattutto tanto sport e divertimento, con ampio spazio per le società sportive locali. Tutto questo sarà proposto a Cormons nei Collio Games, il maxi contenitore di eventi che sarà inaugurato sabato 9 con uno spettacolo mozzafiato e che fino a domenica 17 giugno trasformerà in una vera e propria cittadella dello sport la suggestiva piazza XXIV Maggio. Sta prendendo forma il calendario della prima edizione della manifestazione voluta e sostenuta dal neo assessore allo Sport del Comune di Cormons Massimo Falato e curata dall’associazione Smilevents. Fulcro dei Collio Games sarà appunto piazza XXIV Maggio, che ospiterà un campo multisportivo e multicolore, del tipo joker floor, adatto grazie alle sue caratteristiche a tutti gli sport ma anche agli spettacoli.

LA SERATA INAUGURALE - Denso ed emozionante già il programma della serata inaugurale della kermesse: a rompere il ghiaccio sarà la Elever Contatto Danza, che alle 18.30 proporrà uno spettacolo. Dopo il taglio del nastro ufficiale con le autorità, previsto alle 19.45, na parentesi musicale dal vivo sarà curata dall’Enoteca, con il concerto degli 'Amici di Salisburgo'. Alle 22.15 piazza XXIV Maggio ospiterà le evoluzioni e i salti dei Dunk Kings, fuoriclasse sloveni che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso con il loro spettacolo di basket acrobatico. La sala civica ospiterà due eventi: alle 18 l’inaugurazione della mostra 'L’ultimo corridore' e alle 19 la presentazione del secondo libro del giornalista pordenonese Alberto Bertolotto, 'A ritmo di Polska', dedicato alla nazionale polacca arrivata terza ai Mondiali di calcio del 1974.

LE SOCIETA' SPORTIVE - Protagoniste indiscusse saranno le società sportive del territorio, chiamate a raccolta dalla Smilevents grazie all’aiuto della Consulta dello sport comunale. I sodalizi delle varie discipline avranno spazio per fare tornei o saggi e per mettere in mostra la loro attività, anche, se lo desiderano, proponendo delle lezioni aperte al pubblico. Un esempio concreto del binomio sport e arte sarà dato da 'Satyananda Yoga Cormons', con due lezioni aperte a tutti lunedì 11 e giovedì 14 dalle 20 alle 21.30 all’interno del Museo del territorio. Due gli appuntamenti curati da SSD In Phorma: sabato 16 dalle 22 a mezzanotte spazio al body building e domenica 17 dalle 18.30 alle 19.30 a hip hop e spring energy. Largo anche al basket, con un torneo giovanile curato dall’Alba Cormons, e al volley, con triangolari under 12, 13 e 14. Tra gli ospiti del villaggio dello sport anche due rappresentative di college americani, una di pallacanestro e una di pallavolo, formate da atlete tra i 18 e i 22 anni. Le due squadre si sfideranno con le giocatrici dell’Alba Cormons e del Vbl Cormons, rispettivamente lunedì 11 alle 17 e martedì alle 18.30. Venerdì 15 alle 20.30 gli appassionati della bicicletta non potranno perdersi la 'Collio by night', evento di cross country serale nel centro collinare. Inoltre sarà proposto un torneo di calcio balilla tra le giunte dei cinque Comuni che hanno appena unito le forze siglando un accordo di collaborazione, ovvero Cormòns, Capriva del Friuli, Medea, Dolegna del Collio e San Floriano del Collio.

IL CALCIO ADDOSSO - Collio Games sarà anche l’occasione per ammirare le maglie da calcio raccolte e conservate da un appassionato collezionista, il giornalista pordenonese Alberto Bertolotto. L’esibizione, allestita all’interno della sala civica di Palazzo Locatelli, sarà inaugurata alle 19 di lunedì 11. In mostra ci saranno 24 pezzi singoli (uno per nazionale), tutti rigorosamente indossati. Si va da una maglia di Junior del Brasile dei mondiali 1986, a una maglia di Steve Coppell dell'Inghilterra dei campionati Europei del 1980, passando per le divise delle selezioni che non esistono più: Unione Sovietica, Germania Est, Germania Ovest, Jugoslavia e Cecoslovacchia. Un viaggio per conoscere non solo la storia del calcio ma anche dell’Europa.

GLI EVENTI - Domenica 10 piazza XXIV Maggio sarà invasa dai personaggi del mondo dei cartoon, super eroi e protagonisti di fumetti e storie fantasy con 'Collio in cosplay'. L’appuntamento è per le 18.30, mentre alle 21.45 tutti gli appassionati delle sigle più celebri dei cartoni animati potranno divertirsi con il concerto dei 'Cartoni ardenti'. Tra gli altri eventi proposti nell’ambito dei Collio Games, la sfilata con concorso di bellezza 'Miss Blu mare' martedì 12 alle 21.