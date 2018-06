Al Poeta di San Martino del Carso: parte la stagione estiva con una novità

SAGRADO - Anche per questa stagione estiva Al Poeta di San Martino del Carso sfodera i suoi assi nella manica con una programmazione musicale (e non solo) di grandissimo livello. Nello splendido giardino, all'ombra del gelso centenario citato da Giuseppe Ungaretti, si partirà sabato 9 giugno con uno dei migliori jazzisti made in FVG, il grande Claudio Cojaniz con il progetto 'COJ & DK Blues Band'; gli amanti della musica d'eccellenza sono avvisati! Il giorno seguente, domenica 10 giugno, altro registro e si balla sulle note funky degli scatenatissimi Pavos Rojos.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Novità summer '18 : ¡Viva LatinoAmerica! la rassegna dedicata alla musica sudamericana si apre sabato 16 giugno con gli Yerba Project, appuntamento da non perdere per una performance di rara suggestione musicale ed emotiva per voce narrante e strumenti percussivi tipici dell'America Latina. Domenica 17 giugno è la volta di un amico di casa, il grande Daniele D'Agaro che riporta il fortunato progetto 'The Dixieland Stumblers Trio' assieme a Denis Biason e Marzio Tomada. Spazio ai cantautori il 23 dello stesso mese con TEO HO, cantastorie accompagnato dai virtuosismi blues di Elisa Misolidio. Ambra Drius li seguirà il 22 luglio e Matteo della Schiava il 19 agosto a chiudere la rassegna 'Cantautori a km 0'.

Dicevamo - non solo musica - e la sera di sabato 30 giugno La Compagnia La Fa Bù presenta: 'Omicidio per Antipasto. Un'indagine dell'ineffabile ispettore Perkins' per il testo di William Canciani e che vedrà sul palco Monica Falcomer, Daniela Gattorno, Sharon Ann Edwards, Andrea Neami e William Canciani.

Arriva il caldo e che cosa c'è di meglio della musica brasiliana? Save the date quindi - 8 luglio - Roda de Samba e dress-code totally white! Ancora latino-america, ancora Brasile: il 29 luglio è la volta dei Nacao Nordeste a portare lo spirito popolare carioca in quel di San Martino.

Ad agosto è la volta di un altro grande amico, Gianpaolo Mrach che ci farà vibrare sulle note della sua immancabile fisarmonica. Barete 4et : una garanzia di qualità per la giornata del 25 agosto. L'estate si conclude simbolicamente il 22 settembre con il jazz a tinte latine del Khoirè Trio, ma la musica e la poesia... continuano.

Riferimenti: Bar Trattoria Al Poeta - via Zona Sacra 10, San Martino del Carso - Sagrado (GO) - https://www.facebook.com/TrattoriaAlPoeta/ - ​Per prenotazioni:​ Tel. 0481.99903