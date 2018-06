Tour in canoa canadese sul fiume Isonzo

GORIZIA - L’Isonzo sarà il fiume protagonista dell’escursione in canoa di domenica 1 luglio organizzata da Alpsndown.com. L’escursione partirà dal paesino di Pieris, che si affaccia sul parco dell’Isonzo e arriverà fino alla Riserva naturale, all’Isola della Cona. Questo tratto, in prossimità delle foci, è caratterizzato da una corrente costante e tranquilla, adatta anche a chi vuole provare la canoa per la prima volta.

LA BELLEZZA DI SMERALDO - L’Isonzo è conosciuto per l’incredibile colore delle sue acque: alcuni lo chiamano 'la bellezza di smeraldo' proprio grazie al suo verde intenso. L’ambiente che circonda il fiume presenta una moltitudine di elementi di interesse naturalistico: la flora e la fauna che popolano le sue sponde hanno fatto sì che questo luogo fosse dichiarato Riserva Naturale. Nel tratto finale, dove ormai l’acqua del mare prevale su quella del fiume, l’ambiente lagunare vi sorprenderà: potrete ammirare innumerevoli specie di volatili che popolano la zona e i maestosi Cavalli Camargue, caratterizzati dal manto bianco, considerati il simbolo dell’Isola.

DUE ESCURSIONI - Durante questa giornata, saranno possibili due escursioni in questa zona, una con partenza alle 9.30 e una alle 15. Il punto di ritrovo è presso il Centro visite Isola della Cona e ogni escursione ha una durata di circa 2 ore e mezza. Per info e prenotazioni https://alpsndown.com/it/tours/canoa-canadese-sul-fiume/.