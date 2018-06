1° Torneo di Briscola Open a Nova Gorica per la Coppa Hit

NOVA GORICA - Domenica 17 giugno a Nova Gorica il pomeriggio si trascorrerà sotto le arcate del Palazzo comunale giocando a briscola, e stavolta non solo per divertimento, ma anche per una buona causa! L’Associazione Intercomunale dei Ciechi e degli Ipovedenti Nova Gorica, in collaborazione con il Comune di Nova Gorica e la società Hit, organizza il 1° internazionale evento sociale 'Briscola Open Nova Gorica' per la Coppa Hit. Una storia di amicizia e solidarietà, condita da un pizzico di nostalgia: la passione per la Briscola, che accomuna da sempre le regioni Primorska, l'Istria e il Friuli Venezia Giulia, si mette al servizio di una buona causa, raccogliendo fondi in favore dei ciechi e degli ipovedenti. Una sfida all'insegna di spade, coppe, bastoni e denari aperta a tutti: per l'occasione, infatti, saranno utilizzate speciali carte in rilievo con figure e immagini stilizzate, per le persone non vedenti.

L'EVENTO - Con speciali carte tattili, infatti, a briscola possono giocare anche persone ipovedenti e cieche, perciò assieme al torneo di briscola comune si svolgerà anche una competizione adattata a loro. Una parte del montepremi, formato dalle quote d’iscrizione, sarà destinata alla riabilitazione dei ciechi e degli ipovedenti. In quest’occasione, nei centri del gioco ed intrattenimento della Hit, al Perla e al Park, si terrà anche un’esposizione di carte, fotografie e altri ricordi legati alla briscola, e anche in questo caso il contenuto sarà adattato ai ciechi e agli ipovedenti.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - Il pagamento della quota d’iscrizione di 10 euro per persona si effettua con un bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Intercomunale dei Ciechi e degli Ipovedenti Nova Gorica (IBAN SI56 0510 0801 0758 941, aperto presso la banca Abanka Vipa, d. d., SWIFT/BIC: ABANSI2XXXX). Sarà possibile iscriversi al torneo anche il giorno dell’evento. Una parte del montepremi formato dalle quote d’iscrizione sarà destinata alla Associazione Intercomunale dei Ciechi e degli Ipovedenti Nova Gorica. Maggiori informazioni: www.hit.si