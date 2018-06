FVG Talent Show: parte la ricerca dei nuovi talenti della musica, della danza e del teatro!

GORIZIA – Aprono lunedì 11 giugno le iscrizioni a FVG Talent Show, nuova iniziativa promossa dall’Associazione 'Collettivo Terzo Teatro' di Gorizia che si propone di scoprire i migliori talenti nel campo della musica (moderna, classica e lirica), della danza (classica, moderna, hip-pop, breakdance) e del teatro (attori, cabarettisti, imitatori). La manifestazione gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio I.A.A. della Venezia Giulia. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio di ben 5.000 euro!

BANDO E CASTING - Il bando è aperto agli artisti che abbiano compiuto i 15 anni di età, residenti nel territorio regionale (ma sono ben accette adesioni da tutto il territorio nazionale e dai Paesi confinanti). Ci si potrà iscrivere fino al 24 agosto, compilando un modulo scaricabile dal sito www.fvgtalentshow.it, all’interno del quale sono disponibili tutte le informazioni necessarie. Le selezioni saranno quindi suddivise in tre fasi di casting che inizieranno il 25 agosto per concludersi il 30 settembre e che avranno luogo in diverse località regionali, durante le quali i concorrenti si esibiranno dal vivo davanti ad una giuria di esperti e qualificati artisti, ma senza la partecipazione del pubblico. I 60 concorrenti selezionati ai casting parteciperanno alle audition, aperte al pubblico, che saranno divise in due serate, fra il 20 ottobre ed il 16 dicembre 2018 in teatri del Friuli Venezia Giulia, e condotte da alcune eccellenze artistiche della regione (cabarettisti, cantanti e attori).

FINALISSIMA - Approderanno alla finalissima, che avrà luogo il 19 gennaio 2019 al Teatro 'G. Verdi' di Gorizia e che vedrà la partecipazione di volti noti dello spettacolo, i migliori 14 artisti (cantanti, attori e ballerini), 10 scelti dalla giuria e 4 ripescati dal pubblico nel corso delle due audition. Al termine della serata saranno proclamati e premiati i vincitori di ognuna delle tre sezioni di FVG Talent Show: danza, musica e teatro ma soltanto uno, il miglior talento artistico assoluto, riceverà l’ambito premio di 5.000 euro.