Volley e sfilata di bellezza in piazza, la Figc festeggerà i suoi campioni nella sala civica

CORMONS – I coloratissimi e curati nei minimi dettagli costumi dei partecipanti al 'Collio in Cosplay' hanno dominato la scena nella seconda serata dei Collio Games di Cormòns. Tanti i riconoscimenti assegnati: Enrico Valdemarin è risultato il miglior assoluto interpretando 'L’ultimo samurai', Michele Dreossi è stato premiato come miglior personaggio maschile con 'The witcher' e Alessia Zilli come miglior personaggio femminile con la principessa Mononoke. Il premio della giuria è andato a Cora Biasiol per 'Alice madness returns', infine ci sono state tre menzioni: per la somiglianza Alessandro Braida con 'Doctor strange', per l’interpretazione Vanessa Pitzalis con Rem e per la simpatia Linda Bressan con Wonder woman. Il maxi contenitore di eventi proseguirà fino a domenica 17 nel cuore di Cormòns, grazie al campo poker floor posizionato in piazza XXIV Maggio. Voluta e sostenuta dal neo assessore comunale allo Sport, Massimo Falato, con la regia dell’associazione Smilevents, la manifestazione porterà nel centro collinare tanto divertimento e sport, con largo spazio alle associazioni locali e non solo, ma anche musica, presentazioni di libri, spettacoli e mostre.

PROGRAMMA DI MARTEDì 12 GIUGNO - Sarà il volley a rompere il ghiaccio martedì 12, con un triangolare giovanile Under 12 a cura dell’Est volley-Vbl, dalle 17 alle 18. Alle 18.30 sarà la volta delle pallavoliste dei college Usa che giocheranno contro quelle cormonesi. mentre nella sala civica alle 19 la Figc provinciale darà vita alla sua festa di fine stagione, premiando i vincitori dei vari campionati. Gran finale di serata in bellezza, con la sfilata e concorso Miss Blu Mare dalle 21 in poi.

PROGRAMMA DI MERCOLEDì 13 GIUGNO - La Compagnia arcieri di Cormòns darà prova della propria bravura alle 17, mentre alle 20 SSD in Phorma proporrà una lezione di yoga e pilates con Mauro Zotti. Alle 21.30 sarà presentato il libro 'L’ultimo canestro' di Andrea Beretta. Oltre all’autore, interverranno il direttore sportivo della Gsa di Udine, Davide Micalich, e il giornalista Marco Damiani.

LE SOCIETA' SPORTIVE - Dal volley al basket, dal calcio al tiro con l’arco, passando per rugby e tennis, protagoniste indiscusse dei Collio Games saranno le società sportive del territorio, chiamate a raccolta dalla Smilevents grazie all’aiuto della Consulta dello sport comunale. I sodalizi delle varie discipline avranno spazio per fare tornei o saggi e per mettere in mostra la loro attività, anche proponendo delle lezioni aperte al pubblico. Un esempio concreto del binomio sport e arte sarà dato da 'Satyananda Yoga Cormons', con lezioni aperte a tutti lunedì 11 e giovedì 14 dalle 20 alle 21.30 all’interno del Museo del territorio. Spazio al benessere con SSD In Phorma: mercoledì 13 dalle 20 alle 21 con yoga e pilates, sabato 16 dalle 22 a mezzanotte con il body building e domenica 17 dalle 18.30 alle 19.30 con hip hop e spring energy. Non mancherà lo sport giovanile: l’Alba Cormòns proporrà un torneo di basket sabato 16 alle 19, con le finali domenica 17 alle 20, mentre gli amanti della pallavolo potranno assistere ai due triangolari giovanili promossi dall’Est volley – Vbl, martedì 12 alle 17 di Under 12, giovedì 14 alle 17.30 di Under 13 e 14. Ma non basta, perchè i Collio Games ospiteranno anche il tiro con l’arco, con la Compagnia Arcieri Cormons, mercoledì 13 alle 17, la boxe, con l’Accademia pugilistica Distretto della sedia, giovedì 14 alle 19, il Rugby Fogliano Redipuglia, venerdì 15 alle 17, e il tennis con il Circolo di Cormòns, sabato 16 alle 17.

COLLIO BY NIGHT - Venerdì 15, ma alle 20.30, gli appassionati della bicicletta non potranno perdersi la 'Collio by night', evento di cross country serale nel centro collinare a cura di Collio Bike Team. L’ultima tappa del Trofeo Collio-Brda Mtb Cup toccherà per metà le vigne limitrofe e per la restante parte il centro storico di Cormòns, con quattro giri da 6,5 km. Le iscrizioni saranno aperte alle 19. Per i partecipanti il fanale anteriore sarà obbligatorio per tutta la durata della gara. Al termine della prova ci saranno il pasta party e le premiazioni della gara e del Trofeo, con la consegna delle maglie ai campioni provinciali e un’estrazione di 13 premi più una splendida Specialized Fat Boy.

LE MOSTRE - I Collio Games sono anche l’occasione per ammirare 'Il calcio addosso', mostra delle maglie da calcio raccolte e conservate da un appassionato collezionista, il giornalista pordenonese Alberto Bertolotto. L’esibizione, allestita all’interno della sala civica di Palazzo Locatelli, comprende 24 pezzi singoli (uno per nazionale), tutti rigorosamente indossati. Si va da una maglia di Junior del Brasile dei mondiali 1986, a una maglia di Steve Coppell dell'Inghilterra dei campionati Europei del 1980, passando per le divise delle selezioni che non esistono più: Unione Sovietica, Germania Est, Germania Ovest, Jugoslavia e Cecoslovacchia. Un viaggio per conoscere non solo la storia del calcio ma anche dell’Europa. Nell’esposizione 'L’ultimo corridore', dell’artista goriziano Zetaa, sono proposte sette opere dedicate allo sport come scuola di vita. Entrambe le esposizioni resteranno aperte fino a domenica 17 dalle 18 alle 22.