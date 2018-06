Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi protagonista di una puntata in TV

GORIZIA - TV 2000 dedicherà venerdì 15 giugno durante la trasmissione 'Siamo Noi' (H. 13.50 CANALE 28 D.T.) un servizio sull'attività di volontariato solidale svolta dal Coro del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi presso 15 case di Riposo nelle province di Gorizia, Trieste e Udine, dove intrattiene costantemente con canti e musica gli ospiti nell'ambito del progetto 'VariEtà' riconosciuto di rilevante importanza dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il giornalista di TV 2000 Rosario Sardella ha ripreso sabato 9 giugno u.s. un intervento di intrattenimento musicale svolto dal Gruppo presso la Casa di Riposo Corradini di Ronchi dei Legionari (GO) che andrà in onda nella puntata dedicata alla 'Musica e Progetti Sociali'. L'assessore al welfare del Comune di Ronchi dei Legionari, Gianpaolo Martinelli, e gli operatorihanno sottolineato l'importanza dell'attività svolta dal Gruppo presso la struttura Corradini. "Poter contribuire con la nostra attività al benessere psicofisico degli ospiti nelle strutture protette è per noi una grande soddisfazione oltre che un dovere morale. Si parla molto dei problemi dei giovani, forse dimenticando che la natalità cala e ci sono e ci saranno sempre più anziani, quindi siamo contenti se riusciamo in qualche modo ad attrarre l'attenzione su un problema reale" afferma la presidente del Gruppo, Caterina Chittaro.