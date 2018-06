Schianto tra un'auto e una Vespa. Grave un 41enne

GRADISCA D'ISONZO - Si trova in gravi condizioni l'uomo che nel pomeriggio di martedì 12 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto all'incrocio tra via Roma e via Eulambio, a Gradisca d'Isonzo. Come anticipato da Il Gazzettino il 41enne di Chiopris Viscone stava viaggiando in sella a una vecchia Vespa quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto condotta da una 62enne di Romans d'Isonzo.

Nell'impatto l'uomo ha riportato gravi lesioni cadendo rovinosamente sull'asfalto; la donna, invece, è rimasta illesa. Intervenuti immediatamente un'ambulanza e un elicottero le cui equipe mediche hanno soccorso il vespista prima di elitrasportarlo all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la polizia stradale di Gorizia per i rilievi e la viabilità.