Trieste Airport: con FlixBus si viaggia anche verso Fiume e Nizza

RONCHI DEI LEGIONARI - Da giovedì 14 giugno ha iniziato ad operare dal Trieste Airport anche l’operatore tedesco FlixBus con il collegamento Fiume - Nizza. La nuova linea contribuisce ad arricchire le opportunità offerte dallo scalo nel pieno rispetto del ruolo di polo intermodale del trasporto regionale assegnato alla nuova infrastruttura collegata alla rete ferroviaria.

LA RETE DI FLIXBUS - FlixBus, attiva in Italia con un team di 60 dipendenti, ha creato una rete capillare di collegamenti intercity tra circa 300 destinazioni, offrendo una soluzione di mobilità capillare e sostenibile a milioni di Italiani. Con i nuovi collegamenti giornalieri in partenza da Trieste Airport, FlixBus consolida la presenza nell’area, puntando su un hub polifunzionale destinato ad accogliere un numero crescente di passeggeri a sicuro vantaggio della propria attività in Friuli Venezia Giulia.

I NUOVI COLLEGAMENTI - In particolare, le connessioni con Fiume andranno a rinforzare i collegamenti con la Croazia, a vantaggio anche dei passeggeri croati che devono decollare dall’aeroporto di Trieste. Con le nuove corse in partenza da Trieste Airport, FlixBus continua a investire in collegamenti nazionali ed internazionali privilegiando i servizi da poli intermodali che offrono diverse e più ampie soluzioni di trasporto.

I biglietti per le tratte in partenza da Trieste Airport, tra cui Trieste Airport-Fiume (a partire da 5,99 euro) e Trieste Airport-Nizza (da 34,99 euro), sono acquistabili on line, sul portale www.flixbus.it o attraverso l’app. In merito agli orari giornalieri, il bus diretto verso Fiume fermerà a Trieste Airport tutti i giorni alle 18 mentre arriverà alle 10.05 quello in partenza per Nizza – fermando, fra le altre, a Venezia Mestre, Bergamo, Milano e Torino -, dal giovedì al lunedì (martedì e mercoledì il servizio si ferma a Torino).

A FAVORE DELL'INCOMING TURISTICO - «Il nuovo collegamento Nizza – Fiume di FlixBus offre un’interessante opportunità sia per gli utenti residenti in regione che per l’incoming turistico. Lo sviluppo dell’intermodalità offerta da Trieste Airport sta proseguendo con un buon ritmo coniugando i collegamenti sul lungo e sul corto raggio attraverso diverse possibilità di trasporto. Siamo molto soddisfatti di questa partnership con un operatore così innovativo e dinamico» ha affermato il Direttore Generale di Trieste Airport Marco Consalvo.