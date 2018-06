Arriva il Dog Show in Piazza della Repubblica a Monfalcone

MONFALCONE - Sabato 16 giugno a partire dalle 18.30 si terrà il 'Monfalcone Dog Show' inserito nella programmazione della kermesse 'Festa del Vino', la sfilata per cani di razza e meticci valutata da esperti cinofili. Tutte le persone che possiedono un cane dai 4 mesi possono partecipare all'esposizione amatoriale, non occorre esibire il pedigree per i cani di razza. Il programma sarà cosi articolato: dalle 16 inizio iscrizioni fino alle 18, inizio giudizi subito dopo con i vari raggruppamenti e best in show finale con premiazioni verso le 19.30.

CATEGORIE IN GARA - Verranno premiati il miglior cucciolo, il miglior anziano dai 7 anni in su, il miglior taglia grande, il miglior taglia media, il miglior taglia piccola, il più simpatico, il cane che viene da più lontano, il gruppo - tra gli iscritti - più numeroso con singolo padrone, quello più elegante, la migliore coppia (stessa razza), quello più dolce, il raggruppamento di razza più numeroso, il miglior pelo lungo, il miglior pelo 'variopimto', il cane con gli occhi più belli, il miglior pelo vaporoso, il bambino più bravo a condurre il suo cane. Gran finale 'best in show' con i cani vincitori delle categorie.

PREMI - I primi tre classificati vinceranno in ordine di arrivo una mountain bike, un tablet e un set di valigie da viaggio, piu altri venti premi a testa per i vari raggruppamenti offerti dal negozio Baubaumiciomicio e dalla Ma-Fra Pet Line. Per tutti gli iscritti un chilo di crocchette omaggio offerte dalla Mister Mix Dog

Le iscrizioni si terranno nell'area passerella del dog show. In caso di pioggia l'evento si terrà domenica 17 giugno.

Per informazioni si può contattare l'Agenzia Astol Models organizzatrice dell'evento al 329.7185333.