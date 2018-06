Sun&Sounds Festival: annullato il tour europeo dei Gizmodrome

GRADO – Cancellato il tour europeo dei Gizmodrome, comprese tutte le date previste in Italia. L’All Star Band composta da Stewart Copeland, Adrian Belew, Mark King e Vittorio Cosma, avrebbe dovuto aprire i concerti 2018 sul palco che si affaccia sul mare in Diga Nazario Sauro di Sun&Sounds Festival a Grado, domenica 1 luglio. Il Comune di Grado e The Groove Factory, che organizza il festival, appresa la notizia hanno prontamente sostituito gli artisti e domenica 1 luglio il pubblico potrà gustarsi il concerto della PFM Premiata Forneria Marconi.

ROCK FAMOSO IN TUTTO IL MONDO - Il gruppo rock italiano più famoso al mondo, si esibirà a Grado con i più grandi successi del loro repertorio e con le canzoni del nuovo album Emotional Tattoos, pubblicato lo scorso 27 ottobre in due versioni, italiana e inglese. Un disco dalle sonorità internazionali che conferma, oggi più che mai, che la band non può essere racchiusa in vecchie e consumate etichette. 'Emotional Tattoos', trova la sua ispirazione nella visione odierna del pianeta e nel rapporto musica-sogno. Esprime una energia consapevole, capace di abbracciare l'ascoltatore, stimolando nel profondo la sua immaginazione. Non sono solo canzoni, sono tatuaggi emotivi che puoi sentire sulla pelle.

LA PREMIATA FORNERIA MARCONI - La PFM, composta da Franz di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, seconde tastiere e seconda chitarra), Alessandro Mynus Scaglione (tastiere, Hammond, minimoog), Marco Sfogli (chitarre), Roberto Gualdi (seconda batteria) e Alberto Bravin (voce e tastiere aggiunte) è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per 'Photos Of Ghosts') e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente è stata premiata con la posizione n. 50 nella 'Royal Rock Hall of Fame' di 100 artisti più importanti del mondo.

ACQUISTI E RIMBORSI - Le prevendite saranno attive da lunedì 18 giugno su DIYTicket e Vivaticket. Tutti i biglietti venduti per i Gizmodrome saranno rimborsati con le seguenti modalità: i possessori di biglietto d’ingresso cartaceo potranno fare richiesta di rimborso a partire da lunedì 18 giugno ed entro e non oltre il giorno 20 luglio nel punto vendita Vivaticket dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando il biglietto originale. Nel caso di acquisti effettuati sui siti Vivaticket, DIYTicket e call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo info@sunandsoundsfestival.it