Festa Europea della Musica a Gorizia nel giorno del solstizio d'estate

GORIZIA - Giovedì 21 giugno alle 20.30, nella Sala Convegni dei Musei di Borgo Castello, organizzata come da tradizione dall’Associazione Culturale 'Lipizer', su suggerimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio del Comune e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avrà luogo la 13esima Festa Europea della Musica. Il pubblico è caldamente invitato a partecipare. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

Si esibiranno, in commemorazione della professoressa Elena Lipizer a un anno dalla scomparsa, al pianoforte a 4 mani Laura Zulli e Maura Soro, il Pro Musica Strings Quartet, il pianista Giulio Pian, il clarinettista Roberto Nonini, il fisarmonicista Licio Venizio Bregant, il violinista Pietro Zanon, il soprano Arianna Remoli, il pianista Giulio Scaramella. Verranno eseguite musiche di L.V. Bregant, A. Conrad, S. Cardillo, E. Di Capua, A. Dvorak, G. Faurè, A. Lara, P. Marquina Narro, Q. Mendoza Y Cortes, G. Rossini, C. Saint-Saens, G. Scaramella, F. Schubert, C. Trenet, P. Zanon. Sarà proposto al pubblico un ricco e variegato repertorio, sia dal punto di vista strumentale sia da quello dei compositori, che include musiche dal ‘700 ad oggi, eseguite con partecipata perizia dagli esecutori, tutti con curricola di prestigio.

Per informazioni: Associazione Culturale 'Maestro Rodolfo Lipizer'" Onlus | Via don Giovanni Bosco, 91 | Tel. 0481.547863 | lipizer@lipizer.it | www.lipizer.it