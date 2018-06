Centra un'auto parcheggiata, automobilista rintracciato grazie alle telecamere

GORIZIA - Telecamere e un buon lavoro di intelligence da parte della Polizia locale ha permesso di rintracciare un automobilista che, dopo aver centrato un'auto parcheggiata era fuggito senza lasciare traccia. E' successo a Gorizia, dove, alcuni giorni fa, si era verificato un incidente in pizza Cavour, all'inizio della salita che porta al castello. Un automobilista, scendendo da quest'ultima, era andato a sbattere contro un'auto parcheggiata e anziché fermarsi si era subito allontanato facendo perdere le sue tracce. Non aveva però fatto i conti con le telecamere sistemate in quell'area, dove si trova, peraltro, la sede della Questura.

Visionate le immagini, gli agenti della Polizia locale avevano fatto il giro dei carrozzieri cittadini per verificare se l'automobilista in fuga avesse portato l'auto a riparare. E la ricerca, alla fine, ha dato i suoi frutti visto che la macchina 'incriminata' è stata rintracciata. Come riferisce il comandante della Polizia locale, Marco Muzzatti, l'automobilista è stato sanzionato con 200 euro di multa. "Voglio esprimere un apprezzamento verso la Polizia locale per il lavoro svolto - commenta l'assessore di riferimento, Stefano Ceretta - e ribadire come questo episodio, confermi la necessità di un sistema di videosorveglianza funzionale e moderno. Per questo, in un prossimo incontro con l'assessore regionale alla sicurezza chiederò il sostegno a un progetto di potenziamento della rete di telecamere in città".