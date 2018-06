Live Musiche di Sconfine 2018 chiude con la Festa della Musica

SAN CANZIAN D'ISONZO - L'edizione 2018 di 'Live Musiche di Sconfine' giunge a conclusione. Anche quest'anno il progetto transfrontaliero di Dobialab a favore dell’aggregazione e formazione giovanile in campo musicale ha portato artisti in vari borghi del FVG. Venerdì 22 e sabato 23 tocca quindi alla tradizionale 'Festa della Musica' di San Canzian d'Isonzo chiudere la manifestazione. La data è realizzata in collaborazione con il Centro Giovani di Pieris, Lab, Arci Curiel e Acsreos.

GIOVANI BAND REGIONALI - Venerdì 22 l'Area ai Brechi aprirà con DJ Matthew alle 18 poi dalle 20 si alterneranno delle giovani band della scena musicale regionale: Dagon (raprock), La Dolce Vita (new wave punk), The Young Line (rock), Nachos Party (ska). Sabato 23 sarà invece tutto dedicato al dub e alle 18 si esibiranno i giovani Rebel Vibes e a seguire dalle 20 i Warrior Charge Soundsystem, i migliori rappresentanti del dub in regione, e infine Haspar, grande nome della musica dub francese.

CONTRIBUTI E SOSTEGNI - Questa edizione viene realizzata grazie al contributo e sostegno dell’Assessorato alle politiche giovanili della Regione Friuli Venezia Giulia tramite GIOVANIFVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, del Comune di Staranzano, del Comune di Sagrado e del Comune di San Canzian d'Isonzo e in collaborazione con Hybrida, Lab, Circolo Arci Curiel, Liberatorio d'Arte Fulvio Zonch di Romans d'Isonzo, Kineo, Vivacomix e Radio Onde Furlane.