Grado, donna cade e si infortuna. Interrotto il concerto per il Solstizio d'estate

GRADO - Il concerto all'alba per il solstizio d'estate è stato interrotto. Alle prime luci di giovedì 21 giugno, mentre sullo splendido scenario del mare che si ammira dalla passeggiata Nazario Sauro di Grado si stava svolgendo il concerto 'al sorgere del sole' che indica il Solstizio d'Estate, una donna si è infortunata cadendo da un paio di metri di altezza e battendo la testa. L'incidente è avvenuto in prossimità del municipio poco dopo l'attacco dell'ultima delle 'Quattro Stagioni' di Vivaldi, l' 'Inverno'. La donna, che potrebbe aver accusato un malore, è stata soccorsa da alcuni spettatori in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La 'Rialto Sinfonietta', orchestra barocca in costume d'epoca che stava interpretando il ciclo più noto delle composizioni vivaldiane, aveva iniziato il concerto in ritardo rispetto al cronoprogramma per non rovinare l'atmosfera delle prime luci dell'alba accendendo le lampadine per poter vedere gli spartiti.