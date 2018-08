Trovato e fatto brillare il tritolo 'scomparso' da una settimana

GRADO – Sono stati ritrovati i 300 chilogrammi di tritolo ‘spariti’ una settimana fa a quattro miglia al largo di Grado. Il bidone con dentro il potente esplosivo, pronto per far brillare un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale ripescato in acqua, è riapparso venerdì pomeriggio.

Il tritolo è stato recuperato a circa 300 metri di distanza dal punto in cui era stato posizionato, e per ordine della Prefettura è stato subito fatto brillare. La Procura di Gorizia, intanto, ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda, che ha lasciato con il fiato sospeso addetti ai lavori e cittadini per una settimana.