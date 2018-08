Grado, un bando per 9 casoni a Punta Sdobba e Anfora

GRADO - È stato pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione novennale di n. 9 lotti di cui 4 siti in località Anfora e 5 in Punta Sdobba di iscritta proprietà comunale soggetti ad uso civico. I casoni verranno assegnati nello stato di fatto in cui si trovano per la durata di nove anni alla popolazione residente a Grado in modo continuativo da almeno 18 anni, dando priorità a coloro i quali esercitano la pesca professionale con relativa licenza. A carico degli assegnatari è previsto l’onere dell’iscrizione nel catasto fabbricati dell’immobile in concessione o, nel caso di fabbricati per i quali è già stato affidato l’incarico a tecnico qualificato dal Comune, il recupero della somma sostenuta dallo stesso. Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2018.

Soddisfatto il Sindaco Dario Raugna: «In giunta nei prossimi giorni approveremo una delibera di indirizzo per istituire con il prossimo assestamento di bilancio (previsto per la metà di novembre) un fondo di 200 mila euro, per contributi a fondo perduto, destinati al recupero dei beni di proprietà comunale in ambito lagunare affidati in concessione ai gradesi. Inoltre, entro la fine dell’anno, con l’approvazione definitiva del piano di Conservazione e Sviluppo dell’Isola della Cona da parte del Presidente della giunta Regionale, finalmente potremo provvedere alla bonifica delle coperture in cemento amianto esistenti sui casoni siti in località Punta Sdobba per complessivi 50 mila euro di contributo regionale».

Il bando è consultabile al link a https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/258-bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicartici-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture,-lavori-e-opere,-di-progettazione,-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni/avvisi,-bandi-ed-inviti/altri-bandi-ed-avvisi/1462-mote-e-casoni