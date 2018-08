Due buffi cuochi clown protagonisti dell'ultimo appuntamento con Verdid'estate Young

GORIZIA – Spetterà a due buffi cuochi clown chiudere il percorso Young di Verdid’estate. 'L’omino del pane e l’omino della mela', della compagnia milanese ifratellicaproni, sarà messo in scena venerdì 17 agosto alle 20.30 nel parco del Municipio. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela: come faranno a preparare un pasto per tutti? È previsto un biglietto unico a 3 euro. La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo nell’atrio del Comune.

SERATE MUSICALI - Verdid’estate proseguirà poi con le quattro serate dedicate agli allievi della scuola di musica Gomusic del maestro Giorgio Magnarin, con la decima edizione della rassegna musicale 'Cantaquartieri'. La formula sarà quella collaudata, ma con la novità che ogni sera si esibiranno degli special guest. Si comincerà lunedì 20 agosto con 'La voce del cuore: quando Lei ama', con Irene&Filippo, mentre giovedì 23 sarà la volta di 'La voce del cuore: quando Lui ama', con Manuel Dominko. Lunedì 27 agosto il titolo sarà 'Ballando sotto le stelle', con Claudia Mavilia & Mitja Tull. Infine l’ultimo concerto, giovedì 30 agosto, sarà dedicato a 'Elvis Presley: Il Re del Rock and Roll', con Massimiliano Sirio.