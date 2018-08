Grado, rimandata a causa del maltempo la finale di "Play!"

GRADO - Rimandata a causa del maltempo di martedì 14 agosto a Grado la finale di PLAY!, il concorso musicale organizzato da Homepage Festival e The Groove Factory rivolto a gruppi e singoli che propongono musica inedita. La serata sarà recuperata lunedì 10 settembre negli studi di The Groove Factory a Udine: le cinque giovani band finaliste (ARTICA, J_A_N, CE SCIP, MIROIRS e ALMANECER) si esibiranno davanti a una giuria artistica composta da Manuele Ceschia presidente Homepage Festival, Stefano Palaferri titolare di The Groove Factory, Linda Fiore speaker radiofonica di Radio Gioconda e dal critico musicale Massi Boscarol. Il primo classificato vincerà la registrazione di un singolo negli studi della The Groove Factory di Udine e un servizio fotografico professionale, per un valore stimato di 600 euro. Informazioni: play@homepagefestival.com