Polizia denuncia 36enne per il furto di una bici a Marina Julia

MONFALCONE - A seguito della presentazione di una denuncia di furto di una bicicletta avvenuto nei giorni scorsi in località Marina Julia a Monfalcone, gli uomini del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza hanno iniziato un’attività di indagine che ha portato in breve tempo all’individuazione dell’autore del furto.

LE INDAGINI - La visione delle telecamere comunali ha consentito di notare un soggetto che si allontanava in sella al velocipede indossando un paio di pantaloncini tipo bermuda di colore azzurro e bianco, lasciando scoperto un evidente tatuaggio al polpaccio sinistro. Successivi approfondimenti hanno consentito di appurare che lo stesso individuo era giunto poco prima in zona a bordo di un’autovettura Nissan Micra, e che il veicolo poco dopo si era allontanato dal luogo con alla guida una donna. Dalla lettura della targa, che è stata possibile grazie alla buona qualità delle immagini registrate dalle telecamere comunali, è stato accertato che il veicolo era intestato alla convivente di un 36enne noto agli uomini del Commissariato poiché gravato da numerosi pregiudizi di polizia.

INDIVIDUAZIONE DEL COLPEVOLE - Gli agenti della Squadra Volante hanno così effettuato diversi passaggi di osservazione davanti alla dimora del sospettato, notando la bicicletta oggetto del furto riposta nelle pertinenze dell’abitazione. Richieste informazioni sulla provenienza del mezzo, l'uomo affermava di averla acquistata alcuni giorni prima da uno sconosciuto in località Marina Julia, per la somma di 150 euro. Accertato che si trattava della bicicletta oggetto di furto, l’uomo è stato accompagnato all’interno del proprio appartamento al fine di effettuare le formalità di rito. La bicicletta, dopo il riconoscimento della proprietà da parte della persona offesa, è stata restituita al proprietario e il responsabile del furto denunciato in stato di libertà.