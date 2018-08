Open Your Music 2018: in arrivo la seconda edizione del contest musicale targato Rock Buzz

STARANZANO - Il circuito 'Rock Buzz', un progetto dell’associazione doremifArte, ospitato dalla 'Sagra de le Raze', organizza la seconda edizione del concorso 'Open Your Music'. Il contest musicale è rivolto agli artisti emergenti (band e solisti) che propongono brani inediti e che in caso di vincita avranno l'onore di aprire il concerto di un'artista famoso, che ogni anno viene scelto dagli organizzatori per dare un valore aggiunto alla già famosa manifestazione. La prima edizione ha visto come protagonisti e vincitori parimerito i Groovement Project e Massimo Silverio, che hanno suonato prima di Eugenio Finardi. Quest’anno, giovedì 6 settembre, è la volta di Enrico Ruggeri.

REGOLAMENTO PER PARTECIPARE - L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti i musicisti residenti in Friuli Venezia Giulia. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail entro il 21 agosto 2018 con il link alla pagina Facebook della band e la biografia, una foto ed eventuale il logo del gruppo, recapito telefonico e elettronico della band all'indirizzo: info@therockbuzz.net con oggetto 'Open Your Music - nome della band'. Sono ammesse le cover-band, purchè propongano almeno un brano inedito.

I PREMI - L'organizzazione sceglierà dai 6 ai 10 finalisti che si esibiranno mercoledì 5 agosto per 20 minuti sul palco della 'Sagra de le Raze'. Rock Buzz assegnerà un premio speciale, che consiste in 12 ore gratuite in studio di registrazione. La Banca di Credito Cooperativo del Carso (ZKB) ha contribuito ad un altro premio speciale assegnato dalla giuria: un set fotografico professionale.