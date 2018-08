Pro Gorizia: finito il tempo delle amichevoli. Riparte anche il settore giovanile

GORIZIA - Con la vittoria al memorial Brienza e la bella figura fatta contro la Triestina si sono conclusi gli appuntamenti amichevoli per la Pro Gorizia. Andando con ordine, venerdì 17 davanti ad una splendida cornice di pubblico i biancazzurri cadono 3 a 0 contro la Triestina, in una sfida dal sapore di amarcord, ma non sfigurano. I ragazzi di mister Coceani infatti mettono in mostra un grande impegno che ha reso difficile la gara agli alabardati. La sera del 18 agosto, invece l’appuntamento era il 'Memorial Brienza' triangolare che vedeva impegnate sul campo di Monfalcone la Pro assieme ai padroni di casa dell’U.F.M. e al Mladost. Ora qualche giorno di pausa, prima di iniziare a preparare il debutto ufficiale in Coppa Italia di Eccellenza, sabato 25 allo stadio 'E.Bearzot' – Campagnuzza arriverà il San Luigi per la prima sfida vera della stagione.

LA VITTORIA AL 'MEMORIAL BRIENZA' - La Pro Gorizia ha inaugurato il torneo battendo nella prima sfida i rossoblù di Doberdò per 2 a 1. A siglare il vantaggio al 12’ per i biancazzurri è Pillon che approfitta di una palla vagante in area dopo tiro rimpallato di Acampora. Poco dopo al 15’ arriva anche il raddoppio, lancio lungo dalle retrovie che trova Acampora libero sulla fascia, l’attaccante mette al centro per l’accorrente Hoti che però viene anticipato dal portiere, quest’ultimo però non trattiene la palla e Hoti può superare un difensore e mettere in rete. Subito dopo il Mladost accorcia le distanze con un colpo di testa di Merlo servito bene dalla fascia. La seconda sfida vede i biancazzurri goriziani affrontare i padroni di casa dell’U.F.M. A sbloccare la sfida al 9’ è ancora Pillon che riceve un bel cross di Iansig e in rovesciata batte il portiere Modesti. Sul finale della sfida arrivano le altre due reti, la prima la realizza Hoti e la seconda è un’autorete che nasce sugli sviluppi di una punizione laterale. La Pro Gorizia quindi può sollevare il trofeo, a cui si aggiunge il riconoscimento personale a Hoti come miglior marcatore.

RIPARTE ANCHE IL SETTORE GIOVANILE - Ferragosto è ormai passato ed è tempo di mettersi in moto anche per il settore giovanile biancazzurro. Un settore giovanile che come dichiarato dalla società a inizio stagione ha l'obiettivo di continuare a crescere sfruttando anche l'affiliazione con l'Atalanta. Nel frattempo in attesa dei primi allenamenti sono stati resi ufficiali gli organici che andranno a guidare le varie squadre del settore giovanile biancazzurro con alcune conferme affiancate da alcune novità rispetto alla passata stagione. Partendo dagli Allievi che quest'anno saranno impegnati nel campionato provinciale guidati dal mister Enrico Fuccio e dal suo fido assistente Marco Campi. Per quanto riguarda i Giovanissimi invece è stato confermato alla guida mister Massimo Rigonat che inizierà l'attività in vista del campionato lunedì 27 agosto sul campo di Mossa. Per quanto riguarda l'attività di base novità nella categoria Esordienti, sulla panchina biancazzurra siederà nella stagione 2018/2019 Flavio Anzolin. Confermati invece Emanuele Cecconi per quanto riguarda i Pulcini e Simone Fiorelli per i Piccoli amici e Primi calci. I tecnici potranno inoltre servirsi del supporto di Flavio Calligaris come preparatore dei portieri e di Luigi Makuc che curerà invece la parte di tecnica di base. A coordinare tutta l'attività e le relazioni con l'Atalanta oltre a fungere da preparatore atletico ci sarà Eric Iansig. Le iscrizioni per la stagione 2018/2019 sono ancora aperte presso la segreteria di via Capodistria 6 dal lunedì l venerdì dalle 17 alle 19. E' possibile richiedere informazioni telefonicamente al numero 0481.521358 e via e-mail all'indirizzo progorizia@libero.it.