Le Vibrazioni chiudono la rassegna estiva gradese "Sun&Sound Festival"

GRADO – A chiudere Sun&Sounds Festival 2018 – la rassegna estiva a Grado promossa dal Comune di Grado e organizzata da The Groove Factory – giovedì 23 agosto Le Vibrazioni. Alle 21.30 sul palco che si affaccia sul mare della Diga Nazario Sauro. Si potranno acquistare i biglietti direttamente a Grado a pochi metri dall’area concerto dalle 19. Per informazioni su: www.sunandsoundsfestival.it

IL GRUPPO DELLE GRANDI HIT - La rock band italiana capitanata dall’energico frontman Francesco Sarcina e composta da Stefano Verderi (chitarra), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria), nasce nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70. In pochi anni riescono a conquistare il grande pubblico con le loro melodie retrò e trascinanti. Nella primavera del 2003, il singolo 'Dedicato A Te' scala subito l’airplay radiofonico e tutte le classifiche di vendita, diventando Disco di Platino in poche settimane. Seguono anni ricchi di successi e riconoscimenti, fino all’ottobre 2012, quando il gruppo annuncia una pausa che verrà interrotta nel 2017 con il ritorno sulle scene. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano 'Così Sbagliato', che balza subito in testa alle classifiche radiofoniche. Il brano fa parte di 'V', il quinto album di inediti uscito lo scorso 9 febbraio. Nella scaletta della serata gradese non mancheranno le grandi hit che hanno fatto la storia del gruppo, da 'Dedicato A Te' a 'Vieni Da Me', passando per 'In Una Notte d’Estate' e 'Raggio Di Sole', ma anche il singolo dell’estate 'Amore Zen' feat. Jake La Furia.