‘Volevo fare la rockstar’: in Fvg si cercano 1500 comparse

FVG – ‘Volevo fare la rockstar’ è questo il titolo della nuova serie family (in 12 episodi da 50 minuti ciascuno) per la regia Matteo Oleotto, che andrà in onda su Rai 2. Le riprese dureranno circa 20 settimane, tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Galaxia è quindi alla ricerca di oltre 1500 comparse.

LE FIGURE RICERCATE - In particolare si ricercano: uomini e donne dai 18 agli 80 anni (qualsiasi nazionalità) e - giocolieri, prestigiatori, funamboli, trampolieri, mangiafuoco, circensi. La sede del casting (che si svolgerà dal 27 al 29 agosto, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.30) sarà l’istituto per Geometri Nicolò Pacassi di Gorizia, in via Vittorio Veneto, 170. Non è possibile prenotarsi.

DOCUMENTI - I candidati dovranno presentarsi una fotocopia del documento d'identità fronte e retro , del codice fiscale italiano , del del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari) , del codice Iban personale, se in possesso. Al casting verranno realizzate delle fotografie. Chi verrà selezionato per le riprese percepirà un compenso per la giornata lavorativa. Chi avesse già partecipato ai casting non dovrà ripresentarsi.

Info: +39 349 9225360 | casting.vflr@gmail.com | www.galaxia.si |