Incidente stradale a Gorizia: auto finisce contro un albero

GORIZIA - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 agosto, verso le 12, in prossimità dello stradone della Mainizza, in Comune di Gorizia. Quasi in corrispondenza dell'incrocio con Piedimonte un'utilitaria (una Fiat Punto rossa) è fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale entrando in collisione con un albero. Le dinamiche dell'incidente non sono chiare. Non sono state fornite nè le generalità nè le iniziali della persona alla guida dell'auto. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi con l’arrivo in loco dei carabinieri e di un mezzo dei vigili del fuoco.