Malore in montagna: morto Mauro Bigot

GRADO - A 71 anni è stato colpito da un malore mentre camminava in montagna. Mauro Bigot è deceduto ieri, mercoledì 29 agosto, sui sentieri della Val Pusteria, dove si trovava in vacanza. Recentemente gli avevano riscontrato dei problemi cardiaci che però non sembravano preoccupanti.

A lanciare l'allarme è stata la moglie che ha invocato i soccorsi nella malga Klambach, nelle immediate vicinanze. A nulla è valso l'intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche un elicottero del soccorso alpino di Bressanone e il soccorso alpino di Sesto e la Guardia di Finanza di Prato alla Drava.

Bigot era stato presidente e amministratore delegato della Grado Impianti Turistici dal 2007 al 2010, mentre dal 2015 al 2018 era rientrato nel cda come consigliere. La data dei funerali non è stata ancora decisa.