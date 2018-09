Gorizia Rugby per il dono del sangue: quando lo sport diventa solidarietà

GORIZIA - Lodevole iniziativa dei giocatori del Gorizia Rugby che si sono presentati all’Ospedale San Polo di Monfalcone per una donazione collettiva di sangue. Un bell’esempio di come l’agonismo e la condivisione dei valori sportivi spesso lascino il terreno di gioco per abbracciare la solidarietà.

«Alcuni donavano già da tempo a livello personale» – dichiara il capitano Vitari - «poi parlando tra di noi abbiamo deciso di farlo nella stessa giornata, trascinando tra l’altro anche altri giocatori come nuovi donatori». Così l’altra mattina il centro trasfusionale è stato invaso da una piccola marea di magliette blu che si sono messe in fila di buon’ora per compiere un gesto che per i rugbysti ha assunto un sapore ancor più coinvolgente in quanto svolto nell’ambito della propria squadra. «Infatti per me è un gesto che si inquadra nel percorso formativo dei nostri ragazzi» – spiega coach Lombardo (anch’egli donatore) - «presentarsi con i colori sociali, ritrovarsi insieme, coscienti di fare una cosa bella e importante è sicuramente un gesto di solidarietà che li rafforza sia come sportivi che come cittadini».

L’iniziativa non sarà isolata, i cinghiali di Gorizia promettono: inizieremo a donare ogni 90 giorni, ancora più numerosi e soddisfatti di poter essere utili al prossimo.