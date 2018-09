Il Perla festeggia il 25° anniversario. Festeggiamenti assieme a Luca Klobas e Teo Teocoli

NOVA GORICA - Doppio appuntamento con il divertimento a Nova Gorica: in occasione del 25° anniversario del Perla, il Gruppo Hit ha organizzato una 'due giorni' di eventi da non perdere, che culmineranno venerdì con l’attesissimo show di Teo Teocoli, fuoriclasse della comicità italiana. Igor Zlatoper, direttore del Perla, dichiara: «Era proprio il mese di settembre del 1993 quando a Nova Gorica si inaugurava il Perla, centro di intrattenimento di nuova concezione che avrebbe di lì a poco rivoluzionato il panorama dell’offerta di divertimento su scala europea. Oggi, a 25 anni di distanza, siamo fieri dei risultati che abbiamo ottenuto e ci prepariamo ad affrontare una nuova stagione di grandi successi».

DUE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI - I festeggiamenti cominceranno giovedì 13 settembre con una serata a base di musica e divertimento: si parte alle 18 con un aperitivo nella hall del Perla, accompagnato dall’intrattenimento della Music Boutique e dalle performance di Diego Magic, prestigiatore e mentalista triestino che si definisce 'esteta nell’arte della magia' per la raffinata eleganza dei suoi numeri. Dopo la cena a buffet offerta da Hit, sarà la volta del grande party nel Teatro Arena. La serata sarà condotta da Oriana Girotto e vedrà la partecipazione straordinaria di Luca Klobas, volto noto di Zelig che porterà sul palco anche il personaggio di Ratko, rom «arrivato in Italia per rubare di tutto, tranne che il lavoro», offrendo una riflessione semiseria sul tema, attualissimo, dell’integrazione. In programma anche gli spettacoli di ballo della Balroom Sensation, il taglio della torta a tante altre sorprese che proseguiranno fino a notte inoltrata. Venerdì 14 settembre sarà invece la volta di Teo Teocoli, pronto a regalare uno spettacolo tutto da ridere con le sue esilaranti gag e le sue intramontabili imitazioni.

LO SPETTACOLO DI TEO TEOCOLI - Comico, cabarettista, ma anche cantante e attore, Teocoli ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, per poi approdare al Derby di Milano, insieme a tanti altri futuri protagonisti della comicità italiana, come Cochi & Renato, Giorgio Faletti e Massimo Boldi. L’esordio in TV è nei primi anni ’70, ma la consacrazione arriva nel 1982 con «Non lo Sapessi ma lo So», in coppia con Boldi sulle frequenze di Antennatre. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse trasmissioni cult, tra cui «Drive In», «Il gioco dei 9», «Striscia la Notizia», «Scherzi a Parte» e «Mai Dire Gol», dove ha portato al successo l’irresistibile personaggio di Felice Caccamo. Grande tifoso del Milan, Teocoli ha legato la sua carriera al calcio, entrando nel cast di numerosi programmi sportivi, come «Quelli che il Calcio» e «La Domenica Sportiva». Straordinario imitatore, ha vestito i panni di molti personaggi dello spettacolo e dello sport: da Cesare Maldini e Adriano Galliani ad Adriano Celentano e Ray Charles. Ma anche Gianfranco Funari e l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Al Perla Teocoli si esibirà in uno spettacolo che comincerà alle ore 22.30: uno show non solo di cabaret, ma anche di musica, con l’accompagnamento del suo gruppo musicale Doctor Beat.

BIGLIETTI - I biglietti per lo show di Teocoli possono essere acquistati presso il banco Privilege del casinò oppure tramite il sito internet thecasinoperla.com. Per i membri del Privilege Club il prezzo è di 10 euro (o 300 punti) per i posti a sedere e di 5 euro (o 150 punti) per i posti in piedi. Per chi invece non è membro del Privilege Club, il costo del ticket varia da 10 euro per i posti in piedi ai 20 euro per i posti a sedere.