Farà tappa a Monfalcone l’attesissimo "Road Live Festival"

MONFALCONE - Farà tappa a Monfalcone dal 14 al 16 settembre nel pieno centro cittadino l’attesissimo 'Road Live Festival': un’incontro atteso dagli appassionati del settore, ma adatto ad un pubblico anche più vasto di curiosi, che potranno apprezzare i motori rombanti in arrivo da tutta Italia e gustare particolari gastronomie all’interno dello Street Food Village.

CHI CI SARÀ - Saranno con noi: Rock Truck, l’Air stream originale del 1972 portato in Italia e trasformato in cucina ambulante da Andrea ed Antonio, conosciutissimi chef che durante l’evento si cimenteranno in show cooking preparando panini gourmet e dolci americani, la cucina più gettonata nel paddock della Superbike ad Imola, al Summer JAMBOREE a Senigallia ed al Motorshow;​​​​​ Ambulance Beer, meraviglioso mezzo di soccorso trasformato in birreria artigianale;Moustache Truck, originale ristorante su ruota che rappresenterà la cucina venezuelana; Gringo's direttamente dall’Argentina; Air Food, l’Air stream pizzeria hamburgheria Americane che ha partecipato a tutti i maggiori eventi sportivi del nord Italia; Rock Beer In Transit, unico mezzo totalmente rock con le sue bionde rosse e scure birre artigianali;​​​​​​​ L’Isola dei Dolci e prodotti tipici siciliani (non potevano mancare!) e Frittomania per gli amanti della cucina napoletana.

IL PROGRAMMA - La manifestazione aprirà i battenti venerdì 14 settembre alle 18 a seguire la Bikers Parade, Rock Bills e 22TOP in concerto. Sabato 15 settembre a partire dalle 11 apertura Street Food Village accompagnato dallo storico DJ Diego Costelli, alle 17 la Harley Davidson Parade, dalle 17 alle 20 la Open Day organizzata e prodotta da Cam Arte Musica la scuola del Live e alle 21 special guest Beba, la promessa del rap italiano. A conclusione della serata alle 22 Miss e Mister Harley-Davidson® a cura di Maria Botti, presenta Pasquale Gentile accompagnato da DJ Master D. Domenica 16 settembre dalle 11.00 apertura dello Street Food Village, sul palco DJ Massimo Mucelli, alle 12 American Cars Parade, alle 16 Quad Show Parade, alle 17 Abarth Parade e per concludere il concerto di Shari (20.30), la giovanissima cantautrice nata a Monfalcone, dopo la standing ovation a 'Tu Si Que Vales', le 8 tappe come opening del tour Il Volo, presenterà in anteprima per la sua città alcuni brani che faranno parte del suo primo album in uscita a fine anno.