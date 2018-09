"Paillettes sorridenti", serata di Gala benefica e sfilata di VIP a Grado

GRADO - 'Paillettes sorridenti' è una Serata di Gala che arruola politici, imprenditori, professionisti, giornalisti e sportivi per farli sfilare e metterli in gioco nei panni di modelli e modelle d’eccezione, alcuni con i loro bimbi, abbigliati con le griffe più note, con gioielli d’epoca e accessori glamour. Il fine? Nobile e benefico: raccogliere fondi per SmileagainFVG, associazione presieduta dal Prof. Giuseppe Losasso del Civile di Udine. La passerella sarà quella che incrocia sopra gli scavi di piazza Biagio Marin, dove una quarantina di Vip, sabato 15 settembre, si caleranno nel ruolo inconsueto di modelli davanti a un parterre di autorità, giornalisti e partecipanti. Madrina dell'evento sarà Maria Giovanna Elmi.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA - L’evento prenderà il via alle 20.30, l’inizio della sfilata è previsto per le 21 (terminerà approssimativamente alle 21.45). Poi, tutti i convitati, si sposteranno a pochi metri e godranno, al piano terra dell’Hotel Fonzari, di una prelibata cena a buffet elaborata dall’Executive Chef Cesare Cinque, sulle voci degli emergenti Gaia Di Giacomo e Leonardo Fonda. Dolce nota finale dei cioccolatini preparati apposta per l’evento dal Maitre Chocolatier romano Natalino De Santis e Daniela e del gelato di Alessandro Scian, tre coni Michelin. Seguirà un’asta benefica con le Opere di Gianni Maran, Sabina Paravano, Adriana Rigonat, Roberto Tigelli e alcune bottiglie di pregio. La cena inizierà alle 22. Il Galà si concluderà attorno all'1.

LA SFILATA DEI VIP - Aprirà la sfilata Samira Lui, terza classificata a 'Miss Italia 2017' e vincitrice del titolo 'Miss Italia Chef'; ora affermata modella per griffe prestigiose. Sfileranno: Maria Giovanna Elmi, l'amatissima 'fatina' della televisione italiana, Mariagrazia Santoro, Consigliere Regionale; Federica Lauto, Assessore alle pari opportunità del Comune di Grado; la campionessa Gabriella Paruzzi; gli Imprenditori Francesco Boschin con Monica Cher e Alessandro Boschin, Rossella Codri e Nicole Clocchiatti Codri, Eleonora Corbatto e Andrea Marchesan, Massimo Fogari, Elisabetta Missoni Foffani, Carlo Fonda con Cristiana Vittori, Alessandra Magnotti con Riccardo, Francesca Rizzi, Rossella Ronzat con Catia Codogno, Carlo Sam con Filippo; la giornalista Elisa Michellut; il direttore de 'il13' Luigi Gigi Di Meo; i professionisti Massimo Alvaro con Laura Negro, Bruna Argenti con Roberto Tigelli, Stefano Bisol con Ljuba Bot e Aurora e Edoardo, Isa Borghese e Caterina Biggio, Ornella Dominutti, Rosapina Fattori, Serena Iannicelli, Matteo Mason, Maria Antonella Padovan, Giovannella Pechini, Patrizia Pittia, Anna Serena Silvestri; gli artisti Sabina Paravano e Gianni Maran con Giusy Tedesco.

Per informazioni e prenotazioni: Tiziana Noia, tel. +39 392.4396781 / +39 0431.876360, tittinoia@gmail.com - hotelfonzari@gallerinihotels.com