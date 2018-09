Dalla Sicilia per volare e brevettarsi con Elifriulia

RONCHI DEI LEGIONARI - La reputazione della scuola di volo Elifriulia ha raggiunto anche la Sicilia. È infatti recentemente approdata davanti al CDA dell’azienda di servizi elicotteristici friulana la richiesta di collaborazione dell’Istituto A.di Rudinì srl di Palermo per offrire ai propri allievi la possibilità di frequentare i corsi per l’ottenimento della licenza di volo di pilota privato (PPL), per elicottero e aeroplano.

PROGETTO DI ALLEANZA SCUOLA-IMPRESA - L’accordo, siglato poche settimane fa, prevede che Elifriulia fornisca il materiale didattico e l’addestramento completo sia per la parte teorica sia pratica e metta a disposizione degli studenti siciliani l’elicottero Robinson R22 e l’aeromobile Cessna C152. Con il Liceo Università A.di Rudinì, Elifriulia conta a oggi quattro collaborazioni stabili nel progetto di alleanza scuola-impresa, in quanto l’azienda è già partner dell’ISIS Nautico-Galvani di Trieste, dell’ISIS A. Malignani e del Liceo Aeronautico A. Volta di Udine.

SCUOLA DI PILOTAGGIO - źAbbiamo registrato un forte incremento nell’attività della scuola di pilotaggio – commenta l’AD di Elifriulia Federica Dal Cin - che si è quintuplicata, con tanto di apprezzamenti da parte dell’ENAC, e l’accordo con l’Istituto palermitano conferma questa tendenza.╗

Oltre ai corsi di pilotaggio, Elifriulia ha sviluppato in maniera significativa anche il settore dei droni: partner ufficiale di Italdron, è abilitato all’erogazione di corsi Very Light e Light per multicottero con addestramento basico, critico e conversioni.

E proprio da ottobre, ripartono i corsi della Scuola Volo per pilota privato elicottero - aereo e per pilota professionista elicottero – aereo – droni, aperta a tutti.

Per informazioni: school@elifriulia.it