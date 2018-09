A Palazzo Coronini il brunch con visita guidata per vedere angoli e spazi normalmente non accessibili

GORIZIA - Anche Palazzo Coronini parteciperà alle Giornate europee del patrimonio 2018, con un’originale visita guidata e un brunch. Un’occasione preziosa quindi per gustare piatti preparati secondo le ricette della famiglia Coronini, ma anche per vedere angoli e spazi normalmente non accessibili, come la piscina, le cantine, la cappella e gli uffici.

Si comincerà sabato 22 settembre alle 10 con la visita 'Da fortezza a dimora nobiliare', per saperne di più sull'evoluzione del Palazzo e del Parco Coronini. Seguirà alle 11.30 il brunch, dolce e salato, allestito da L'Oca Golosa Pasticceria nel Parco Coronini, con pietanze ispirate ai ricettari di casa Coronini. Nel caso di maltempo il brunch si terrà nelle sale delle Scuderie. Il biglietto per partecipare costa 25 euro.

È richiesta la prenotazione, scrivendo una mail a info@coronini.it o chiamando lo 0481.533485. A tutti i partecipanti sarà data in omaggio la Card Coronini che consente per un anno l'accesso a Palazzo Coronini e al Castello di Kromberk a Nova Gorica a metà prezzo.