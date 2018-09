Gorizia, sequestrati stupefacenti e sgominato giro di droga al Parco della Rimembranza

GORIZIA - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e la Sezione antidroga della Squadra Mobile di Gorizia nel corso di un’operazione congiunta, conclusasi in questi giorni, hanno sequestrato oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti ed individuato due soggetti che svolgevano l’attività di spaccio all’interno del parco della Rimembranza di Gorizia ed il loro fornitore, tutti cittadini extracomunitari. Nei loro confronti, al termine delle indagini, sono stati disposti tre provvedimenti cautelari dell’obbligo di dimora emessi dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia.

INDAGINI DALL'INIZIO DELL'ANNO - L’attività investigativa è iniziata nel mese di gennaio di quest’anno, al fine di reprimere lo spaccio di droga in un ambito particolare qual è il 'giardino buono' del centro di Gorizia, con il suo spazio dedicato ai giochi per i bambini ed i tanti simboli della memoria storica della città. In particolare, come suggerito nell’ambito del progetto nazionale promosso dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato, chiamato 'puscher 3 - piazza pulita', si è fatto ricorso all’utilizzo di telecamere per l’osservazione a distanza delle singole cessioni, per poi intervenire successivamente con il sequestro dello stupefacente, raccogliendo così le prove a carico degli spacciatori e superare le difficoltà procedurali legate alla modica quantità smerciata in ogni singolo episodio. L’area pubblica dove si svolgeva lo spaccio è stata costantemente monitorata utilizzando la telecamera comunale che ha permesso di documentare in maniera inequivocabile l’attività illecita e di fornire al P.M. titolare delle indagini un quadro probatorio completo, tale da consentire al G.I.P. del Tribunale di Gorizia di emettere i provvedimenti dell’obbligo di dimora nei confronti dei tre indagati.

IL GIRO DI DROGA - L’attività investigativa svolta congiuntamente in tutte le fasi dai finanzieri e poliziotti isontini ha permesso di accertare che gli acquirenti di droga erano, nella gran parte dei casi, richiedenti asilo afgani e pachistani ospiti delle strutture di accoglienza cittadine e del C.A.R.A. di Gradisca d’Isonzo, ma anche nativi della Moldavia o del Bangladesh, ovvero cittadini locali. L’attività di spaccio era gestita da C. S., cittadino maliano domiciliato a Gorizia, che sostava a lungo sulle panchine del Parco della Rimembranza nascondendo nei cespugli vicini la droga ricercata dagli acquirenti: lo scambio avveniva nel tempo di qualche secondo. I numerosi acquirenti senza prendere appuntamento acquistavano marijuana o hashish, sempre in piccoli quantitativi ma con gran frequenza. Lo spacciatore maliano, a sua volta, veniva rifornito da H. J., donna nativa della Guinea e residente a Sagrado, che effettuava i viaggi a Udine per acquistare lo stupefacente. da O.B. nativo della Nigeria. La donna preferiva non incrementare troppo i quantitativi di sostanza da portare con sé ma piuttosto recarsi ripetutamente nel capoluogo friulano.

PROVVEDIMENTI AGLI SPACCIATORI - Ai tre spacciatori, nei giorni scorsi, i finanzieri ed i poliziotti isontini hanno notificato i provvedimenti cautelari dell’obbligo di dimora, rispettivamente nei comuni di Sagrado, Gorizia e Udine, dopo aver perquisito le loro abitazioni con l’impiego di unità cinofile e con la collaborazione della Squadra Mobile di Udine e della Compagnia della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. L’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti ha contribuito ad arrestare la pericolosa deriva che a volte discende dal progressivo radicarsi di attività illecite nei centri cittadini ed a riportare il parco cittadino alla sua esclusiva destinazione, con la tranquilla compresenza di persone d’ogni età.

Gorizia, sequestrati stupefacenti e sgominato giro di droga al Parco della Rimembranza (© Guardia di Finanza - Comando Provinciale Gorizia)