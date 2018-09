Gusti di Frontiera: i consigli della Polizia di Stato

GORIZIA - Domani, 27 settembre, prenderà il via la 15° edizione di Gusti di Frontiera, la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto, che vede affluire nel capoluogo isontino decine di migliaia di persone nei quattro giorni di manifestazione.

I servizi di ordine e sicurezza pubblica hanno previsto un sensibile incremento in termini di risorse umane e strumentali; da parte delle forze dell’ordine verranno effettuati numerosi controlli ai varchi di accesso alla manifestazione e nelle zone perimetrali alla stessa mediante l’impiego di personale sia in uniforme che in 'borghese'. Particolare attenzione verrà anche rivolta sulle arterie stradali in ingresso città e in ambito ferroviario.

CONSIGLI ALLA CITTADINANZA - Lo sforzo profuso dalle forze di polizia può, tuttavia, non essere sufficiente ad evitare spiacevoli episodi delittuosi, come furti con destrezza o scippi, in circostanze di un massiccio afflusso di persone in un luogo pubblico. Pertanto, la polizia di stato invita a porre in essere tutte quelle forme basilari di autotutela utili alla prevenzione dei più comuni reati.

Schematicamente e sinteticamente: