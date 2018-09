Gorizia, aperte le iscrizioni per "La Grande Macchina del Mondo"

GORIZIA - Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna 'La Grande Macchina del Mondo', il programma gratuito di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga. La proposta educativa che abbraccia i temi legati alla sostenibilità, è rivolta a tutte le scuole di Gorizia, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Da lunedì 24 settembre, è possibile iscriversi fino a sabato 20 ottobre, compilando il modulo on-line all’indirizzo, sempre disponibile: www.gruppohera.it/scuole.

Grazie a 'La Grande Macchina del Mondo' gli insegnanti possono scegliere fra un catalogo di attività che spaziano su ambiente (recupero, riciclo, prevenzione della produzione del rifiuto), acqua ed energia: si tratta in tutto di 33 proposte, completamente gratuite per le scuole richiedenti. Una volta consultato il catalogo, disponibile sia on-line (area scuola del sito istituzionale www.acegasapsamga.it), che cartaceo, gli insegnanti potranno richiedere la partecipazione alle attività, iscrivendosi al link sopra indicato. 'La Grande Macchina del Mondo' è realizzata in collaborazione con il Comune di Gorizia e le cooperative sociali Atlantide e La Lumaca.

OLTRE 500 BAMBINI NELL'ULTIMA EDIZIONE - Giunta alla sua 4° edizione, 'La Grande Macchina del Mondo', ha già dimostrato un ampio apprezzamento da parte degli insegnanti del territorio servito. Nella 3° edizione il progetto, nel solo Comune di Gorizia, sono state coinvolte più di 20 classi da 8 scuole, per un totale di 573 bambini coinvolti sui 9.500 coinvolti in tutto il territorio servito da AcegasApsAmga.

OFFERTA FORMATIVA RICCA DI NOVITÀ - Il nuovo programma di quest’anno tiene conto del legame diretto con ciò che accade nella società e nel territorio, costruendo un progetto di educazione ambientale che si sposta dai libri scolastici per andare a esplorare più da vicino le buone pratiche quotidiane a sostegno dell’economia circolare, la riduzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni e della raccolta differenziata. Un’altra importante novità di questa edizione è la strutturazione dei percorsi che, per coinvolgere un numero maggiore di alunni e docenti, si sviluppano in un incontro a scuola, a cui è associata un’attività propedeutica, e un’attività finale, che conclude e integra il lavoro fatto insieme all’educatore.

SCUOLE DELL'INFANZIA - Per i più piccoli sono previste tre proposte didattiche, differenziate sui 3 macro-temi: ambiente, energia e acqua. Il primo 'Sognambolesco', un vero e proprio spettacolo teatrale per accompagnare i bambini in un percorso di consapevolezza del rapporto tra finzione e realtà fornendo loro elementi per diventare più rispettosi dell’ambiente; l’ 'Hera creativa' che attraverso la creazione di semplici 'opere d’arte', giochi e teatrini delle ombre vuole sensibilizzare i bambini su alcune tematiche complesse quali il risparmio dell’acqua e dell’energia, la gestione quotidiana dei rifiuti; infine 'Lea, Ado e Ada: amici per l’ambiente!', una narrazione animata sui temi acqua, ambiente ed energia che coinvolge i bambini mediante oggetti di scena, sotto forma di danza di gruppo.

SCUOLE PRIMARIE - Accanto allo spettacolo 'Sognambolesco '(per le classi 1 e 2), il catalogo presenta altre proposte. Fra queste, 'Le magie della natura', un laboratorio che si propone di interessare i bambini all’approfondimento dei fenomeni scientifici legati ad acqua, energia e ambiente; inoltre 'Il coding dell’ambiente', un’innovativa attività di programmazione informatica in forma di gioco, per affrontare il tema del rispetto dell’ambiente e la corretta gestione delle risorse. Per le classi 3, 4,e 5 il programma formativo si articola in numerosi percorsi: 'Senza parole!, Rifiutologi per passione', 'Verso il mare', 'Il rap dell’energia', 'Trash robot' si basano su storytelling, giochi a squadre e laboratori pratico-esperienziali per approfondire temi riguardanti ambiente, acqua ed energia.

SCUOLE SECONDARIE - Mano a mano che sale l’età di riferimento, cresce anche il livello di approfondimento dei temi e di coinvolgimento dei ragazzi. Sono tanti percorsi formativi - tra cui 'Incursione Lab', 'Oxford mode' e 'Acquologi per passione' - molto coinvolgenti e dinamici per far sì che gli alunni esplorino in modo attivo le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, al ciclo idrico ed energie rinnovabili. Una delle novità di quest’anno è l’evento 'One more day', dove lo scopo sarà quello di coinvolgere le classi della scuola in una sfida sulla tematica della lotta allo spreco e delle cattive abitudini ambientali.

SUPPORTI DISPONIBILI ONLINE PER INSEGNANTI E FAMIGLIE - La proposta de La Grande Macchina del Mondo non si esaurisce però con gli interventi in classe. Sul sito web www.gruppohera.it/scuole, infatti, saranno liberamente scaricabili numerosi Educational Box, supporti utilissimi per realizzare anche in autonomia percorsi didattici personalizzati. E’ inoltre stata ideata una sezione edutainment con divertenti attività ambientali da svolgere in famiglia, a cui si affianca una speciale linea diretta con gli educatori ambientali, per ricevere supporto e consigli utili.