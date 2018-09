Volo Alitalia 'colpito' da uno stormo di uccelli rientra in aeroporto

RONCHI DEI LEGIONARI – Pochi minuti dopo il decollo ha dovuto fare ritorno in aeroporto. E’ successo mercoledì 26 settembre allo scalo del Fvg, attorno alle 11.30. Protagonista dello spiacevole episodio (spiacevole soprattutto per le persone che in quel momento si trovavano a bordo) è stato un Airbus A320 di Alitalia diretto a Roma Fiumicino.

A causare il repentino dietro front, un stormo di uccelli che ha incrociato la rotta dell’aereo, colpendo entrambi i motori. Da qui la decisione presa dal comandante di rientrare allo scalo di Ronchi. Il volo è stato cancellato e i passeggeri, un centinaio circa, hanno dovuto attendere il collegamento del pomeriggio per raggiungere la Capitale. Nessuno è rimasto ferito, anche se la paura tra le persone a bordo è stata tanta.