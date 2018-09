Studiare all'estero durante il liceo: incontro gratuito a Gorizia

GORIZIA - WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà a Gorizia i programmi scolastici dedicati agli studenti di scuola superiore che desiderano trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero. L’incontro si svolgerà lunedì 1° ottobre a partire dalle 17 presso Biblioteca Slovena 'Sala Trgovski' in via G. Verdi, 52. La giornata, gratuita, si rivolge a tutti gli studenti interessati a trascorrere parte della loro carriera scolastica all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, tipicamente l’inglese, ed entrando in contatto con una diversa realtà studentesca.

HIGH SCHOOL PROGRAM - Attraverso l’High School Program, infatti, gli studenti saranno inseriti in una scuola superiore locale e ospitati da una famiglia del posto per tutto il periodo di soggiorno per permettere un’immersione integrale nella cultura e nello stile di vita del paese. Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza. Lo staff WEP sarà a completa disposizione dei partecipanti. La destinazione maggiormente scelta sono gli Stati Uniti, ma è possibile scegliere mete dislocate in tutti e cinque i continenti come Australia, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito, Irlanda, oppure, fuori dall’area anglofona, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Argentina, Brasile, Messico Giappone, Cina, Tailandia e Sudafrica.