Torna a Gorizia "Dolci di Frontiera", la manifestazione dolciaria della Mitteleuropea

GORIZIA - Nuovo evento in arrivo legato alla cucina internazionale. Dal 9 all'11 novembre a Gorizia si svolgerà 'Dolci di Frontiera', rassegna che presenterà le specialità dolciarie tipiche della Mitteleuropea: dalla putizza goriziana alle palacinke slovene, dai dolci ungheresi ai dolci tipici austriaci, tra cui la famosa Sacher tort. Molte le varietà tipiche italiane, dallo strudel alto atesino ai dolci di marzapane siciliani, passando dai tanti dolci tipici regionali della cucina nazionale.

Non mancheranno, poi, biscotti, crepes, torte, piadine dolci, pinza, panettoni, ghibanizza, crostate, pan sporco (con uvetta e noci), marzapane, confetture, cioccolatini e pralineria, sciroppi e liquori. Tutti rigorosamente artigianali. Per tre giorni Gorizia si trasformerà in un autentico paradiso del dolce.

L'evento interesserà varie vie del centro di Gorizia a partire da Corso Italia.